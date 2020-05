Famosos en bicicleta: la pasión de Hollywood por las dos ruedas

Lauren Bacall y Humphrey Bogart

La eficaz celestina. Humphrey Bogart le llevaba 25 años a Lauren Bacall. Juntos, a menudo evocaron la imagen de un padre y una hija. Tras rodar ‘Tener y no tener’ a las órdenes de Howard Hawks, en 1945 él obtuvo el divorcio de su primera esposa y se casaron. Es el año en el que se tomó esta imagen, en los estudios de Hollywood, que refleja bien una relación peculiar entre el hombre muy maduro y la jovencilla cuya picardía no puede ocultar su inmadurez. La bici no se interpone entre ellos dos, sino que sitúa a cada uno de ellos en su lugar. Ésta ha sido siempre una celestina eficaz, y no solo en forma de tándem.

Fotografía: Getty Images.