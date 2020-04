Forma, color y tejido: las claves para una encontrar su camisa perfecta

Tipos de cuello

Es conveniente asegurarse de que el cuello de la camisa, una vez abotonado, no se caiga, que sus hombros terminen donde los nuestros, que no se salga del pantalón, que no sobre tela en su parte inferior, que no forme bolsas en el pecho y que los puños sobresalgan un centímetro de la manga de la chaqueta. También es importante recordar que una camisa no es una camiseta, y que, por tanto, no debe quedar excesivamente ceñida.