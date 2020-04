Fred Vargas, la enigmática escritora que conquista la novela negra europea

Culta, directa, sencilla, enigmática, esquiva a los focos, canapés y entrevistas, feroz defensora de su intimidad y personaje público comprometido, ha sabido mezclar la dosis perfecta de realidad, historia, ficción y thriller.

"No sé por qué comencé a devorar siendo una niña novelas de crimen e intriga, cuando nadie las leía en mi casa. Y no he dejado de hacerlo desde entonces. En cuanto a decidir escribirlas, es bastante sencillo: era arqueóloga, tenía 28 años y conocía mi oficio. Pero, a pesar del mito, desenterrar huesos, monedas, vasijas o tumbas es una ocupación bastante científica, bastante austera. De vez en cuando sentía la necesidad de ir a 'jugar' a otra parte. Una noche, después del trabajo, decidí escribir una historia de misterio para divertirme".

Así empezó todo, una carrera meteórica hasta alcanzar la cumbre de un género teñido de sangre de color negro/black/noire, cada vez más en boga, demandado y consumido por los habitantes del planeta literario, y ser nombrada –por aclamación popular y unanimidad de la crítica–, reina de la novela policíaca del siglo XXI.

'Los tres evangelistas' (1997). Siruela. Trilogía compuesta por 'Que se levanten los muertos' (1995), 'Más allá, a la derecha' (1996), y 'Sin hogar ni lugar' (1997), protagonizada por Mathias, Lucien y Marc, un grupo de jóvenes historiadores sin un céntimo que conviven en un destartalado caserón de la calle Chasle y que, junto con los ex-policías Marc Vandoosley y Louis Kehlweiler, forman un peculiar equipo de investigación capaz de resolver los más insólitos y estrambóticos casos criminales.

'Tiempos de hielo' (2015). Siruela. Un extraño club de admiradores de Robespierre, viejos rencores familiares, pistas falsas, reminiscencias de antiguos mitos nórdicos... y la imbatible sagacidad e infinita perseverancia del comisario Adamsberg y su variopinta y fiel brigada, son los ingredientes de una de las más excelsas y apasionantes entregas de la reina del misterio. Una inquietante y negrísima novela capaz de helarle la sangre al más avezado lector de novelas que, como esta, van más allá del simple misterio.

'Cuando sale la reclusa' (2018). Siruela. Para muchos, esta última novela publicada es su obra más completa y ambiciosa. El comisario Adamsberg investiga la muerte de tres ancianos que fueron mordidos por una araña venenosa conocida como 'La reclusa', cuyas picaduras son peligrosas pero no letales. En esta absorbente historia se entrecruzan el medioevo, la arqueología, los mitos, los animales y una deslumbrante descripción, detallada y poderosa, de los oscuros laberintos del alma humana.