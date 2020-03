Frescos y elegantes: una selección de los mejores vinos blancos del 2020

O Luar do Sil 2017



O Luar do Sil

DO Valdeorras

Cata. Jovial, afrutado y fresco. No se le puede pedir más a un blanco que, además, conserva el carácter varietal de la godello con el que está elaborado. La uva proviene de viñedos en las laderas de Seadur en Orense, y el carácter que exhibe es absolutamente atlántico. Nervio y encanto para que el alma mater de Pago de los Capellanes se sienta orgulloso.