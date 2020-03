Einstein, Kipling, Marie Curie, y otros Nobel que cambiaron la historia

Albert Camus

Nobel de literatura en 1957. En la vida le derrotó Jean-Paul Sartre, el hombre bien pensante, el compañero de viaje de la izquierda oficial, ese otro ganador del Nobel que se permitió el lujo de no ir a recoger el premio. Pero Camus ha ido creciendo con los años, sobre todo como la figura ingobernable, crítica y rebelde que los jóvenes siguen leyendo. Es el equivalente europeo a Jack Kerouac. Un mito romántico que aumenta de valor conforme los años pasan, cosa que no puede decirse del autor de 'La náusea'. La clave está en algunas de sus obras: 'El extranjero', pero también su gran ensayo 'El hombre rebelde'. The Cure dedicó una canción ('Killing an Arab') a la famosa escena del asesinato sin emoción que preside el arranque de 'El Extranjero', y con ello dio fe de una pasión compartida por la figura y la obra de un escritor que, cuando sí fue a recibir el galardón, dijo: "La escritura no debe estar al servicio de los que hacen la historia, sino de aquellos que la padecen".