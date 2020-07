Hästens, el experto del sueño, da las claves para el mejor descanso en verano

Desde 1852, Hästens ha realizado artesanalmente las mejores camas desde su histórica fábrica en Köping, Suecia. Cada cama Hästens está hecha a mano utilizando solamente materiales naturales sostenibles de la mejor calidad y técnicas legadas a través de seis generaciones.

Si bien es cierto que hay gente con predisposición a dormir mejor, el descanso se puede entrenar. El Dr. Michael Breus, psicólogo clínico y diplomado de la Junta Estadounidense de Medicina del Sueño y Hästens, compañía líder en la fabricación artesanal de camas y accesorios de lujo, se han unido en una conferencia virtual para recordar algunos trucos que nos ayudan a mejorar nuestro sueño.

Cuida el ambiente

El Dr. Breus invita a analizar el entorno en el que nos encontramos a la hora de dormir. La temperatura debe ser la adecuada y siempre es mejor que sea algo más fría, ya que nuestro cuerpo tiene que bajar de temperatura durante el descanso. Es por esto que son especialmente importantes los materiales de nuestra cama, tanto las sabanas como el colchón. Los materiales naturales ayudan a regular la temperatura, mantener un ambiente más fresco y cómodo creando una atmósfera más idónea para conciliar el sueño.

Introducir en tu rutina prácticas como la meditación o un baño a temperatura ambiente también ayudan a combatir la ansiedad / Foto: Nazrin B.

Establezca una rutina

Dedíquese un tiempo para usted, es lo que el experto llama 'The Power Down Hour'. Nada de teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico, la luz azul que proviene de estos dispositivos provoca que no generemos melatonina, una hormona necesaria para el ciclo diario del sueño. Esto se hará más complicado si nos dejamos llevar por la ansiedad: "Tendemos, como es lógico, a pensar cómo se dará el día siguiente o todas las cosas que tenemos que hacer. Eso nos generará un estrés nada favorable para nuestro descanso", apunta el Doctor. Recomienda hacer ejercicio o actividad física de forma regular, 20 o 30 minutos al día serán suficientes.

Menos cafeína y más Omega 3

Seguir una alimentación saludable es imprescindible si queremos que nuestro cuerpo responda de forma correcta. El experto invita a aumentar el consumo de comidas que contienen Omega 3, que podemos encontrar en alimentos como el salmón, atún, kiwis, el aguacate o las nueces. También recomienda consumir algún carbohidrato si tenemos hambre antes de dormir, exceptuando el azúcar, que fomentan la producción de serotonina en nuestro organismo. Además, es recomendable no ingerir agua ni alcohol antes de acostarnos.

El modelo Grand Vividus de Hästens. La firma sueca se une al artista Ferris Rafauli para lanzar una colaboración donde el confort y la artesanía se reúnen en piezas para el descanso de lujo.

Use una buena almohada y colchón

Con el sueño y el descanso ocurre lo mismo que con unas zapatillas de correr: "Si un corredor no lleva el calzado correcto, se acabará haciendo daño y no realizará la carrera de forma satisfactoria". Lo mismo ocurre con la almohada y el cochón: "Si durante la semana más de dos días siente su cuello y espalda doloridos, es hora de cambiar", explica el doctor.

Usted es lo primero

El dormir mejor es un proceso que se logra paso a paso. El experto propone no usar alarma para no alterarnos más de la cuenta: "Trata de levantarte de forma natural". Para esto ayudará mucho que deje que la luz natural entre por las ventanas de tu habitación. Destaca además la importancia de la hidratación nada más despertarnos: "Respire profundamente y beba un vaso de agua". El cuerpo pierde hidratación durante la noche y necesita restaurarse.