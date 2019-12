George Kern, la nueva cara de Breitling apuesta por la sostenibilidad

Desde la llegada de George Kern a Breitling han cambiado muchas cosas. Nuevos productos, nuevos contenidos y una mayor implicación en los ya existentes. Uno de ellos tiene que ver con la ecología y la sostenibilidad del planeta, y más en concreto, de los mares. Es lo que subyace en el lanzamiento, en el marco de su cooperación con Outerknown (marca de ropa sostenible de la que es cofundador Kelly Slater, miembro del Breitling Surfers Squad), de un Superocean Outerknown con la primera colección de correas Outerknown con hilo Econyl Nato. Aquí entra en escena el otro nombre de esta conversación: Giulio Bonazzi, CEO de Aquafil, la empresa productora de estas correas. Kern lo deja claro: “Somos los primeros en utilizar Econyl y los únicos en la industria relojera que lo hacemos.

Kern apuesta por industrializar los materiales reciclados, ya que su último objetivo es eliminar de los mares el plástico y el nailon.

De hecho, no estamos ante un reciclado cuya vida útil se acaba con uno o dos productos. Como señala Bonazzi, “éste es el problema con las botellas; usamos las botellas para crear algo a partir de ellas, pero luego eso ya no se puede reciclar de nuevo. Con el nailon y el proceso Econyl se puede hacer una alfombra, y luego la correa de un reloj para Breitling, y después puedo hacer un par de gafas, y más adelante puedo hacerte el tejido para un traje de baño...”.

Y lógicamente surge una cuestión importante. ¿Está creación tiene visos de continuidad? Para el CEO de Aquafil, es que “habrá que hacer números; es algo muy reciente. Hay otros clientes a los que le has gustado y son necesarios para crear volumen, porque por supuesto has de hacerlo de forma económica”. Pero hay un hecho constatado y que apunta George Kern: "El problema–yo me enteré por Outerknown, la marca de Kelly Slater– es que si produces una camiseta en algodón, su coste es aproximadamente de tres dólares. Si creas una camiseta reciclada, sube hasta los 8 dólares. El problema es el precio. El Econyl es súper caro, básicamente no te queda margen. Esto es un problema enorme que ha de ser revertido”.

Con el 'Superocean Heritage Chronograph 44 Outerknown', Breitling da un paso más, con la llegada de una colección de correas realizadas con hilo Econyl Nato, un material creado exclusivamente a partir de residuos de nailon reciclados.

El CEO de Breitling no cree que haya diferencias de compromiso ecológico entre los nuevos clientes y los tradiciones, si no que la industria del lujo es la que cambió,

Cada año, se vierten 650.000 toneladas de redes de pesca al océano, o lo que es lo mismo, alrededor del 10% de los residuos plásticos son redes de pesca. El Econyl representa actualmente el 40% de lo que produce la empresa de Giulio Bonazzi, presente en nada menos que ocho países de todo el mundo. A partir de esta colaboración con Breitling, hay una pregunta en el aire dirigida a George Kern y no es otro que si se intentarán hacer las cajas de los relojes en este material. “La verdad, no lo sé –dice–.

Tendríamos que mirarlo. Tenemos ya las cajas Breitlight, que son prácticamente de plástico. Es una cuestión de inversión porque necesitamos entre uno o dos años para su desarrollo. Ahora mismo estamos cambiando el packaging, que lo tendremos listo en seis meses. No se puede cambiar todo en un mismo día. No somos Coca Cola, pero tenemos 250.000 clientes, así que sí podemos al menos explicar a todas estas personas cuál es básicamente el objetivo. Eso sí, tenemos muchas iniciativas, como convertirnos en ‘neutrales de carbono”.