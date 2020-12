Un total de 22 locales logran sumar una nueva 'estrella' Michelín en España

La Guía Michelín ha entregado este lunes sus prestigiosos galardones gastronómicos en una ceremonia que se retransmitió de manera telemática. 22 restaurantes españoles han conseguido una nueva distinción, con Cataluña y Galicia como triunfadoras, y sin novedades entre los galardonados con la máxima categoría de tres estrellas. En una gala celebrada en Madrid, se han dado a conocer los premios que en esta ocasión se celebran en un año marcado por las dificultades económicas acarreadas por la pandemia del Covid-19.

En la categoría máxima de tres estrellas no se han registrado novedades y han renovado once locales: Cenador de Amos (Cantabria), de Jesús Sánchez; AbAc (Barcelona), de Jordi Cruz; DiverXO (Madrid), de Dabiz Muñoz; Aponiente (Puerto de Santa María, en Cádiz), de Ángel León; los vascos Lasarte y Martín Berasategui, ambos del cocinero vasco; Aquelarre (Donosti), de Pedro Subijana; El celler de Can Roca (Girona), de los hermanos Roca; Quique Dacosta (Dénia, en Alicante), del chef Quique Dacosta; Azurmendi (Bilbao), de Eneko Atxa y Arzak, de Jose Mari Arzak.

Suman dos estrellas los locales catalanes Bo.TiC (Corçà, en Girona), del joven chef Albert Sastregener, y Cinc Sentits (Barcelona), de Jordi Artal, así como el gallego Culler de Pau (O Grove, en Pontevedra), del chef Javier Olleros y que esta noche han conseguido su segunda estrella Michelin.

En esta ocasión han logrado su primera estrella los restaurantes Ambivium (Peñafiel, en Valladolid), del joven chef Cristóbal Muñoz; Atempo (Sant Juliá de Ramis, en Girona), de Jordi Cruz; Baeza & Rufete (Alacant), de Joaquín Baeza; Béns d'Avall (Sóller, en Mallorca), de Benet Vicens y su hijo Jaume.

También suman Callizo (Aínsa, en Huesca), de los chefs Ramón Aso y Josetxo Souto; DINS Santi Taura (Palma, en Mallorca), de Santi Taura; Eirado (Pontevedra), de Iñaki Bretal; En la Parra (Salamanca), de la chef Rocío Parra; o Espacio N (Esquedas, en Huesca), de Eduardo Salanova.

La lista la completan L'Alianca 1919 D'Anglés (Ángles, en Girona), de Alex Carrera; Miguel González, (Pereiro de Aguiar, en Ourense), del chef del mismo nombre; Mu·na (Ponferrada, en León), Samuel Naveira; Odiseo (Murcia), Nazario Cano; Quatre Molins (Cornudella de Monstsant, en Tarragona), de Rafel Muria; Raíces-Carlos Maldonado (Talavera de la Reina, en Toledo), de Carlos Maldonado; Saddle (Madrid), de Adolfo Santos; Silabario (Vigo, en Pontevedra), de Alberto González Prelcic.

Repiten estrella 'Amelia' (Donostia / San Sebastián), de Paulo Airaudo, y La Salita (Valencia), de Bego Rodrigo. En Portugal se suman dos restaurantes de Lisboa, el 100 Maneiras y el Eneko Lisboa, regentado por Eneko Atxa.

Estrella verde

Como novedad, en esta edición se ha introducido la conocida como 'estrella verde' para reconocer la sostenibilidad y la toma de conciencia con iniciativas de 21 locales, entre ellos La Botica (Valladolid), L'Antic Molí (Tarragona), Andreu Genestra (Islas Baleares), Aponiente (Andalucía), Azurmendi (Bizkaia), o Les Cols (Girona), Lluerna (Barcelona).

También Casa Albets (Cataluña), Cocina Hermanos Torres (Cataluña), Ricard Camarena (Comunidad Valenciana), O Balado (A Coruña), Pepe Vieira (Pontevedra), Refectorio (Valladolid), Ricard Camarena (Valencia), Sollo (Málaga), Somiatruites (Barcelona), Els Casals (Cataluña), Eneko (País Vasco), Aponiente (Cádiz), Culler de Pau (Pontevedra), El Invernadero (Madrid), El Llar de Viri (Asturias) y La Bicicleta (Cantabria).

La recuperación durante el 2020

Durante su intervención en la gala, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado que el sector de la hostelería y la gastronomía tendrá un papel "fundamental" en la recuperación durante 2021, tanto económica como anímica. "Hoy celebramos que la vida sigue, que sigue hacia adelante y que a pesar de las dificultades, la gastronomía, el Madrid que todos queremos, sobre todo la colaboración público privada han salido adelante en los momentos más difíciles", ha asegurado la líder regional durante su intervención en la Real Casa de Correos de Madrid, que ha acogido en esta ocasión el evento.

Ayuso ha recordado los "malos momentos" en los que establecimientos han tenido que cerrar "en todos los puntos de España" a raíz de la crisis sanitaria. Unos "momentos muy difíciles" en los que desde la Comunidad se ha "apostado por los profesionales" y por convertir los restaurantes y bares en "lugares seguros". "Cuando hemos trabajado juntos con el sector hemos demostrado que es posible. No nos podemos relajar, pero la vida sigue y hemos dado a nuestras calles alegría, espontaneidad. Esta forma de ser español que tanto ha ayudado a muchos", ha celebrado la líder autonómica.

Asimismo, Ayuso ha descrito la gastronomía como una conjunción de turismo, cultura y "el ánimo" , que es "más necesario que nunca". Por ello tienen "todas las expectativas puestas" en primavera de 2021 cuando se empezará, por la vacuna, a "volver a ser los mismos de antes", un escenario en el que la gastronomía "es fundamental". La presidenta autonómica ha agradecido la labor y la cooperación de los restaurantes durante los momentos más crudos de la pandemia ayudando a atender a los más vulnerables.

Por último, ha reivindicado la región como tierra con "mucho producto autóctono", entre los que ha destacado las cuatro subdenominaciones de vino y la agricultura; aspectos "no siempre conocidos" de Madrid que Ayuso ha animado a descubrir el año que viene. "Sois un orgullo para todos, os necesitamos ahora más que nunca y tenemos las expectativas puestas en vuestro buen trabajo. Contáis con nuestra leal cooperación de las administraciones para seguir juntos haciendo este gran país", ha concluido.

Brillo en los días dramáticos

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que las estrellas Michelin "nunca brillaron tanto" como en aquellos "días dramáticos" del confinamiento, cuando llegaron "a los 21 distritos, los 131 barrios de la ciudad y a todas aquellas personas en vulnerabilidad". Durante su intervención, ha puesto el foco en la necesidad de "homenajear" al sector de la restauración y hosteleros; "artífices de la magia de la gastronomía en Madrid".

"Decidisteis dar ese paso adelante de compromiso con la sociedad y con los madrileños. Queríamos que esta gala fuese un reconocimiento a todos vosotros", ha loado Almeida. En este punto ha recordado que en enero ponían como objetivo ser "la capital mundial de la gastronomía" porque, según el alcalde, no hay una ciudad que tenga "tanta calidad, tanta variedad, tanta relación entre calidad y precio".

"Asequible a todos los bolsillos pero también con una excelencia gastronómica que nos permite decir que tenemos más de 10 establecimientos centenarios o 22 estrellas en la ciudad", ha apostillado Almeida, quien ha reiterado que los restaurantes, bares y cafeterías son un lugar seguro frente al Covid. "Allí podemos hacer algo tan enraizado en la cultura de los españoles como es que nos reunimos alrededor siempre de una buena mesa. Para eso ningún lugar como la ciudad de Madrid", ha concluido.