'HP Elite Dragonfly', el portátil del futuro sostenible

“El ordenador del futuro debe ser sostenible en su fabricación, proporcionar la máxima libertad de movimientos y ofrecer la máxima capacidad de adaptación a la forma en que los profesionales de hoy viven y trabajan”, ha señalado Carlos Marina, responsable de portátiles profesionales de HP España. “La innovación de HP está llevando a las empresas a explorar los límites que la tecnología puede ofrecer para ganar en productividad. Ordenadores increíblemente ligeros, potentes y seguros, adaptados un ecosistema conectado en los lugares de trabajo que plantean las nuevas generaciones”.

HP ha presentado en España el HP Elite Dragonfly, la nueva joya tecnológica de la compañía en su gama premium. El primer ordenador portátil del mundo fabricado con plásticos recuperados del fondo del océano. Un equipo ultraligero de menos de un kilo de peso y con una autonomía desconocida hasta la fecha (hasta 24 horas), lo que permite ampliar los límites entre la vida profesional y personal de los usuarios.

​El HP Elite Dragonfly abre una nueva era en el campo de la movilidad.

Creado para destacar y concebido para proporcionar el máximo rendimiento y la máxima seguridad, este equipo es en la actualidad el convertible profesional compacto más ligero del mundo. El equipo que se presenta en un elegante color azul, pesa menos de un kilo y está fabricado a partir del corte con magnesio mecanizado por CNC para una mayor durabilidad. Incorpora un teclado ultrafino, silencioso y retroiluminado, y una nueva almohadilla táctil más ligera que garantiza una experiencia de trabajo de máxima suavidad.

Se presenta como el convertible profesional compacto más ligero del mundo.

Ofrece también la mayor relación entre tamaño de pantalla y cuerpo del equipo del mundo, con casi un 86 % de la superficie de la pantalla que se transforma instantáneamente de tablet a PC.

HP Elite Dragonfly ofrece la mayor duración de batería del mundo en un convertible profesional de 13 pulgadas,con una autonomía de hasta 24,5 horas3 y la última conectividad Wi-Fi 64. El 4G LTE5 Gigabit opcional, permite a los usuarios conectarse y colaborar desde casi cualquier lugar HP Elite Dragonfly es también el primer convertible que incluye software de bienestar personal preinstalado, HP WorkWell.

El gigante de ordenadores se ha comprometido a continuar reciclando el plástico encontrado en los océanos en sus próximos nuevos modelos de mesa y portátiles.

​El HP Elite Dragonfly es el primer portátil del mundo fabricado con plásticos recuperado del fondo del océano; al igual que los cartuchos de tinta originales de fabricados con botellas de plástico recicladas. Hasta la fecha, HP ha recuperado más de 35 millones de botellas de plástico o más de 450 toneladas de plásticos destinados al océano para fabricar sus productos. Y para garantizar que esto sigue siendo así, HP se compromete a incluir el material plástico destinado al océano en todos los nuevos ordenadores de sobremesa y portátiles HP Elite y HP Pro que se lanzarán en 2020.

'Elite Dragonfly', un equipo inteligente, sostenible y adaptable al usuario y a sus necesidades de autonomía.

También el equipo es capaz de mejorar sus hábitos de trabajo y prácticas que son buenas para la salud gracias al software HP WorkWell. Una herramienta a través de la cual, el equipo envía recomendaciones de cuando tomar descansos y proporciona consejos de productividad personalizados y adaptados para cada usuario.

Este equipo proporciona el mejor rendimiento para el negocio ya que incorpora un procesador10 Intel de octava generación Core vPro: “El HP Elite Dragonfly es un ejemplo de cómo HP e Intel están impulsando la innovación a través del Project Athena", ha señalado Chris Walker, vicepresidente corporativo de Plataformas Informáticas Móviles de Intel.

HP Elite Dragonfly incorpora Wi-Fi 6 que ofrece velocidades de transferencia de archivos hasta tres veces más rápidas que Wi-Fi, para un mayor rendimiento en entornos de alta densidad.

Y en conceptos de seguridad, incorpora HP Sure Sense, que protege al equipo de los ataques de malware utilizando capacidades de inteligencia artificial y también HP Sure Recover con restablecimiento de imagen integrado, que garantiza una recuperación rápida y segura en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además de HP Sure View Gen314, la pantalla de privacidad integrada, y la HP Privacy Camera ayudan a los usuarios a controlar lo que se comparte con el mundo.