La historia de Ferrari, la leyenda de los mejores coches de competición

Pasión por las victorias

Esa fue siempre la gran pasión de Enzo Ferrari y su único interés. Ganar las pruebas de velocidad que década tras década -a excepción de los años 80- dominó sin discusión alguna. "Yo me dediqué a hacer aquello que egoístamente me interesaba- explicaba en una entrevista a la Rai1 en los años 70-. Quería hacer algo que los demás no podían, y si encima era capaz de sacar provecho económico, pues mejor aún". En la imagen, trabajadores que reflejan el esfuerzo que hay detrás de los éxitos de la marca.