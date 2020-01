La hora del hedonismo: los diez mejores spas alrededor del mundo

The One (Barcelona, España)



La zona 'wellness' del hotel The One Barcelona, el primer Cinco Estrellas Gran Lujo urbano de H10 Hotels se llama Despacio Spa at The One. Es un centro de salud y belleza contemporáneo y austero en su estética con una amplia carta de tratamientos de primer nivel.



Instalaciones. Dispone de dos modernas salas de tratamientos con camillas XL de la prestigiosa marca Gharieni, zona de relax con tumbonas, sauna finlandesa y una 'experience pool'. Muchos de sus tratamientos también se pueden realizar de manera privada en la habitación del huésped.



Empezar con ejercicio. Entre sus servicios incluye la posibilidad de recibir sesiones privadas de entrenamiento personal: ejercicios funcionales, pilates, yoga, boxing y running.



Tratamientos de alfombra roja. El Fire&Ice es uno de sus servicios estrella; aclamado por los actores de Hollywood,

tiene resultados inmediatos en la piel. Mezcla calor y frío y permite corregir imperfecciones, induce al blanqueamiento y la luminosidad de la piel y corrige marcas y cicatrices.