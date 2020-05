Mitos de la Fórmula 1: las mejores fotos de pilotos irrepetibles

Jackie Stewart

Dumbartonshire (Escocia), 1939. La muerte de Clark le abrió el camino y no decepcionó. No era tímido como su compatriota. Su melena se hizo famosa. Tenía la habilidad de interpretar el comportamiento de sus bólidos. Ganó 27 grandes premios antes de retirarse en 1973. Consiguió tres campeonatos del mundo con Matra, March y Tyrell, marcas que sin él no volvieron a brillar de aquel modo.

Fotografía: Victor Blackman (1972).