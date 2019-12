Qué leer en noviembre: diez libros para evadirse entre el papel y la tinta

Héroes del Blues, Jazz y el Country. Robert Crumb (Nórdica)



Aterriza una de las obras más celebradas del gurú del cómic underground inédita en España. Un rendido homenaje a sus ídolos musicales. Su mítica colección de postales: Heroes of the Blues, Early Jazz Greats y Pioneers of the Country Music, reunidas en formato libro, junto con un CD exclusivo con 21 temas elegidos por Crumb, y una ilustración original del autor.