Máquinas de escribir: los objetos añorados de la escritura

La pionera Remington impuso el 1874 el teclado 'Qwerty'

“Por favor, no use mi nombre de ninguna manera, ni siquiera divulgue que tengo una máquina. He dejado de usar a máquina de escribir por completo debido a que no pude escribir una carta con ella sin recibir como respuesta una solicitud de que no solo la describa, si no que también indique los progresos de su uso, etc. no me gusta escribir cartas, y por eso no quiero que nadie sepa que tengo esta pequeña broma generadora de curiosidad”. El texto anterior data de 1875 y está firmado por Mark Twain, una de las plumas más notables de la literatura mundial, aunque no queda claro si fue escrito a mano o en la denostada “pequeña broma generadora de curiosidad”. Lo cierto es que le cabe al creador de las aventuras de Tom Sawyer ser el primero –que sepa- en entregar un texto mecanografiado luego convertido en libro: ‘Vida en el Misisipi’ (1883); aunque la verdad es que el original era manuscrito y fue luego pasado a máquina por una secretaria.