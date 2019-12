Mario Casas, seducción en los detalles: forjando al actor y a la persona

Mario Casas ha crecido como actor a la sombra de la diversidad. En la televisión primero, después en el cine... y donde le lleven sus ganas de interpretar, porque su agenda está repleta de proyectos... y mucho trabajo. Embajador de Bvlgari, si algo destaca de su personalidad como actor es las ganas de aprender, de perfeccionar y madurar en la interpretación, con personajes del más variado pelaje en los que se introduce con ese espíritu de actor que descubrió de niño. Eso sí, no tiene dudas: “Soy un afortunado porque al final puedo hacer lo que me gusta y compaginar televisión y cine”.

¿El cine y la televisión se han convertido en lo mismo con la irrupción de las series?

Sí, y para mí se han convertido en un ciclo que imagino es como la vida misma. Yo empecé en la televisión, con 18 o 19 años, para después ser el intruso que se colaba en el cine con Hugo Silva y otros muchos actores. Porque entonces era algo raro, pero ahora todos los actores de cine hacen televisión. Eso sí, mi escuela ha estado en la segunda, aunque lo verdaderamente importante es el salto hacia lo digital, cuando el cine y las series se convierten en lo mismo. Los tiempos son ya muy parecidos.

Usted es un actor con un perfil muy versátil, que va desde los tintes cómicos a los más serios. Esto no está al alcance de todo el mundo.

No lo sé. Yo puedo hablar de mí y de mis capacidades. Es cierto que me he lanzado a la piscina e intentado tocar distintos géneros. En ese proceso está la carrera del actor y el conocimiento de uno mismo, y por eso mi decisión de hacer cosas diferentes. Porque además con las series tienes posibilidad de darle una profundidad al personaje que el cine te limita por el tiempo; hay un abanico de oportunidades a la hora de componer un personaje.

¿Qué le falta a nuestro cine para tener la trascendencia y fuerza que exhiben otros países de nuestro entorno, como el francés?

Es como todo, el cine francés es otra historia, porque ellos lo tienen como algo cultural y de primera línea. Lo que debemos reivindicar es que en España hacemos un trabajo increíble, tenemos y demostramos que somos potencia cinematográfica a través de proyectos y directores fantásticos cuyos trabajos dan la vuelta al mundo. Hemos creado series que se ven en todos los continentes, como ocurre con La Casa de Papel. Se exporta mucho, y hay casos singulares como el de la película Durante la tormenta, que ha sido una de la más vistas en la historia de China sin ser una película creada allí. A la hora de vender puede parecer que no nos importa, pero se exporta y consume mucho material español en el exterior; más de lo que creemos, y sobre todo en Latinoamérica.

Entonces es que en España no valoramos como debiéramos el trabajo que se realiza en nuestro cine, y en todos sus campos de acción.

Si miramos a nuestro alrededor, pasa también con los deportistas de élite. No se tiene en cuenta lo conseguido, en cuanto hay un traspiés llega la crítica. Somos un poco derrotistas. A mí lo que me parece es que debemos respetar el trabajo y la dedicación que hay detrás de toda actividad. Los actores trabajamos muy duro, es una profesión complicada. También hay que decir que ahora vivimos un momento muy bonito porque hay bastante producción, pero sobre todo hay gente que vuelve a trabajar.

Eso hay que entenderlo como un síntoma de salud...

Hacía mucha falta y este boom digital está aportando mucho trabajo y es lo que se debería ver antes de criticar. Porque también entiendo que hay cierto desconocimiento. El trabajo de la interpretación, del cine, y la producción es sumamente duro. Hay mucha gente implicada en el trabajo, a la que no se ve pero que se esfuerza en que todo quede perfecto.

De todos los personajes a los que ha dado vida en estos años, ¿cuál es el que ha influido más en su carrera o se acerca más a su visión de lo que busca como actor?

Yo voy siempre paso a paso, así que todos los personajes que he creado me han ido aportando; haciendo al actor, pero también construyendo a la persona. Cada uno de ellos te hace ver la vida de una manera distinta; con otro punto de vista. Al final te transformas en otra persona. He rodado una película que se llama Adiós que habla de la historia de un padre y una madre que pierden a una niña; es asesinada. Yo no tengo hijos, no he vivido una pérdida tan brutal, pero me he puesto en la piel, he intentado sumergirme en ese conflicto. Los personajes ayudan a crear esa personalidad. Puede ser que como Mario ellos estén creando mi personalidad.

Hay que hablar de su relación con Bvlgari, de lo que usted le aporta y también lo que representa para Mario Casas.

Lo que voy buscando en mi vida y en mi profesión. Bvlgari es una marca con atractivo, y con ello no solo me refiero a belleza; tiene interés. Es elegante y con algo que me gusta por lo que transmite. Lo descubrí desde el momento en que tuvimos nuestra primera reunión, y me siento identificado con lo que ofrece.

Y de sus relojes, ¿qué es lo que destacaría?

Transmiten elegancia y también un punto de atrevimiento. Reconozco que a mí me gusta ir probando, siempre, eso sí, con un estilo sport elegante, y los relojes Bvlgari me ofrecen esa posibilidad, Por ejemplo, un cronógrafo combinado con un traje. Sí, me siento cómodo con la personalidad que aportan.

