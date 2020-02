Oficinas sintéticas: un nuevo concepto del espacio de trabajo para el siglo XXI

Handle

Junto a la pared, el mueble de sistema modular Handle.



“La mesa multiuso, la isla en el océano del espacio abierto, ya no funciona, porque no es una solución adecuada a las nuevas formas de trabajo. El trabajo intelectual es cada vez más poliédrico, y no se puede utilizar un mismo espacio para concentrarse, crear, reunirse e intercambiar ideas. Cada tarea requiere un espacio distinto”. (Mariano Corso, responsable del Observatorio Smart Working de la Universidad Politécnica de Milán).