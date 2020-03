Parecidos razonables: las mascotas de las estrellas de Hollywood

Fieramente ególatra

Marlon Brando (1924 - 2004). Ese gato que ahora mismo ronronea apoyado sobre los hombros de Brando, decidirá de repente que se larga de ahí y buscará un sillón para enroscarse lejos de él. No hay animal más ególatra e independiente que el gato. Nunca atiende a la llamada de nadie. Por eso, para quienes buscan un reflejo, no tanto de las cualidades físicas como de las espirituales, y son personas fieramente ególatras, no hay mejor animal de compañía que los gatos. Si te angustia la sola idea de pertenecer a alguien o a algo, cómprate un gato. A él le pasa lo mismo. Vivirá en tu casa, nunca será tuyo. Sino suyo.