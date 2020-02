Parejas para la historia. Celebrando el día de los enamorados

Dano & Kazan

No son la típica pareja de Hollywood. No les persiguen los paparazzi. No viven en las colinas de Beverly Hills. No se esconden, ni presumen de una relación de más de una década. 2007, cuando se conocieron en la obra 'Things We Want', dirigida por Ethan Hawke, fue el año en el que ambos despegaron como actores. Han trabajado juntos en 'Ruby Sparks' (2012) y en 'Wildlife', la primera película que han escrito y producido juntos.