John Legend es el hombre más sexy de 2019, según la revista 'People'.

El cantante estadounidense, John Legend, ha sido designado el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People. Legend es conocido por canciones como "All of Me", "Love Me Now" y Preach. En una entrevista con la publicación aseguró estar "un poco asustado" de recibir el premio porque "es mucha presión".

Su esposa, Chrissy Teigen, se hizo eco del anuncio en las redes sociales:"Tengo grandes noticias y me está matando no poder decirlo y no es un bebé". Una vez People presentó la portada, Teigen se dirigió a sus más de 11 millones de seguidores en la red: "Mi secreto se ha destapado. ¡¡He cumplido mi sueño de haberme tirado al hombre vivo más sexy elegido por la revista People!! ¡¡¡¡¡Un honor!!!!!".

Otros personajes, como David Beckham, George Clooney, Denzel Washington, Brad Pitt y Tom Cruise, han formado parte de la prestigiosa lista de la revista People.