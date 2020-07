Richard Avedon, el genio tras la cámara, retratado en un nuevo libro 

La monografía que Gideon Lewin publicó a finales del año pasado sobre los dieciséis años en que trabajó como ayudante de Richard Avedon es un documento excepcional sobre el método y la obra de uno de los más importantes maestros de la historia de la fotografía. 'Richard Avedon. Behind the scenes' es la narración de un largo periodo, de 1964 a 1980, en el que Lewin, maestro impresor y asistente del fotógrafo, revela pormenores nunca antes contados de un testigo privilegiado de historias nunca escuchadas y de una vida que solo unos pocos compartieron. Es la historia de una estrecha relación de trabajo y colaboración con un maestro superlativo.

'Detrás de la escena' relata las experiencias personales de Lewin trabajando con y para Richard Avedon durante 16 años. El libro aborda el trabajo exigente, las intrigas, la energía, el humor y el compromiso de crear imágenes que fueron más grandes que la vida y perdurarán durante generaciones.

Polly Mellen y Patti Hansen, realizando un estilismo para Vogue, diciembre de 1977.

Foto: Gideon Lewin, 'Richard Avedon. Behind the scenes'

El libro ilumina muchos detalles sobre los preparativos para las principales exposiciones de Avedon, las clases magistrales de las que formó parte y muchas otras historias desconocidas por el gran público que reflejan su aportación a las marcas de moda presentadas durante décadas en París y Nueva York, primero para Harper’s Bazaar y después para Vogue, retratando con un estilo creativo incomparable los personajes más famosos del mundo y las mujeres más bellas de su tiempo: Sophia Loren, Audrey Hepburn, Catherine Deneuve, Cher, Jean Shrimpton, Veruschka, Twiggy, Rene Russo, Patti Hanson y Lauren Hutton, por citar solo algunas luminarias.

En realidad, todo había comenzado de una manera hasta cierto punto improbable. Después de graduarse en el Art Center College of Design en Pasadena, California, en septiembre de 1964, Gideon Lewin, aspirante a fotógrafo nacido en Jerusalén, viajó a Nueva York para entrevistarse con Richard Avedon buscando conseguir trabajo.

Ara Gallant, creando un brazalete para la modelo Veruschka, Tokio, 1966 / Foto: Gideon Lewin, 'Richard Avedon. Behind the scenes'.

Después de reunirse con el gerente del estudio, Lewin tuvo una conversación informal con Avedon, y fue contratado en el acto. “Estaba en estado de shock”, recuerda Lewin. “Le dije que ni siquiera tenía un apartamento en la ciudad, pero Avedon me dijo: ‘Tómate tu tiempo. Mañana me voy a España, de modo que empieza a trabajar con Hiro, mi socio, y te veré cuando regrese. Espero que consigas un apartamento que te convenga y entres a formar parte de mi equipo internacional”.

La actríz Rene Russo y el peluquero Suga Foto: Gideon Lewin, 'Richard Avedon. Behind the scenes'.

Ese encuentro marcó el comienzo de la asociación que se narra en esta monografía, que refleja historias íntimas y fotografías de algunos de los mejores momentos de la carrera de Avedon, y en la que Lewin comparte sus recuerdos de cómo era trabajar codo a codo con uno de los mejores fotógrafos del siglo XX. “Fue una colaboración con muchos matices. Fui capaz de sintonizar con sus pensamientos y preparativos para sus sesiones, y así me convertí en el centro neurálgico del estudio. La iluminación era totalmente fluida, lo que significaba que sostenía las luces en mi mano, me movía con la modelo cuando corría y saltaba para asegurarme de que la luz estuviera en el lugar perfecto en cada momento.

Lauren Hutton durante una sesión para Vogue, septiembre de 1974. / Foto: Gideon Lewin, 'Richard Avedon. Behind the scenes'.

En mi mente, podía escuchar el clic del obturador antes del disparo. Sabía exactamente cuándo se tomaría la fotografía. Y lo mismo ocurría con los retratos. Durante 16 años creé las luces para cada imagen”.

“El final de la relación llegó cuando abrí mi propio estudio, en 1980. Para la despedida, Avedon vino con su personal, trajo comida, champán, un poema en el que todos participaron con sus comentarios, y una impresión de su fotografía más icónica, Dovima con elefantes, que había colgado en el estudio y estaba hecha del negativo original”.

Muy poco antes de que Gideon Lewin se independizara del maestro, Avedon había iniciado una serie de retratos a 752 personas, que se prolongó entre 1979 y 1984. Se trata de la famosa serie 'In the American West'. Si Avedon había fotografiado a las modelos más bellas, a los artistas más influyentes y a los políticos más poderosos, decidió entonces dedicarse a viajar por el país retratando a ciudadanos de a pie: mineros, vagabundos, amas de casa, presos, predicadores...

Richard Avedon posa delante de una foto de su padre, 1974. / Foto: Gideon Lewin, 'Richard Avedon. Behind the scenes'.

Durante gran parte de su vida, Richard Avedon marcó el ritmo de los más diversos géneros de la fotografía estadounidense, al tiempo que recreaba el trabajo de otros grandes maestros y buscaba sus límites. Así ocurrió en esa inesperada trilogía que componen 'Nothing Personal' , 'The Family' e 'In the American West': el paso por la New School of Social Research había dado por fin su fruto al cabo de 30 años de carrera.

La aportación fundamental del libro de Gideon Lewin reside en que refleja de primera mano el aspecto más luminoso de Richard Avedon, así como su total pasión por el arte de la fotografía, su determinación de dejar un legado diferente al de cualquier otro fotógrafo. Con más de 200 imágenes, el libro es un recorrido singular y notable que recoge todas las facetas y dedicaciones múltiples del genio.

Avedon en sus clases magistrales, 1967 / Foto: Gideon Lewin, 'Richard Avedon. Behind the scenes'.

Desde su posición privilegiada, Lewin relata cómo algunos de sus retratados, como los duques de Windsor, fueron víctimas de sus trucos. El ex-rey Eduardo VIII y su esposa, Wallis Simpson, acudieron a su cita con el fotógrafo para una sesión de fotos en Nueva York, en 1957, pero durante largo rato se dedicaron a posar de una manera estática y hierática, supuestamente adecuada a conspicuos miembros de una familia real. Cada vez más irritado, Avedon, que sabía del amor de la pareja por los perros, inventó casi al final de la sesión un accidente en el que un taxi acababa de atropellar y matar a su perro. La historia espantó a los duques, y en ese preciso instante Avedon disparó su cámara, captando una insólita expresión de horror de los duques por la tragedia canina.

Avedon, con una águila culebrera, Irlanda, 1969 / Foto: Gideon Lewin, 'Richard Avedon. Behind the scenes'.

El propio fotógrafo definía muy bien su trabajo, que ahora desvela su asistente: “He trabajado en una serie de negaciones: no a la luz exquisita, no a las composiciones ficticias, no a la seducción de las poses o de la narrativa. Y todas esas negaciones me han forzado al sí, a lo afirmativo: un fondo blanco, un personaje que me interese y las cosas que van ocurriendo entre nosotros”.