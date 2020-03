Selección 2020

El Celler de Can Roca

Joan Roca.

Como si la proeza de haber tocado el cielo gastronómico no fuera con ellos, los Roca continúan transitando su camino sin alharacas. Siempre con tesón y repartiendo sabiduría a diestro y siniestro. En su maravilloso coto gerundense, la experiencia va mucho más allá de lo gastronómico, porque incorpora elementos artísticos y éticos. Y un toque de humor. Eso sí, lo que se come es serio. Y también lo que se bebe, en un ejercicio de integración entre sólido y líquido que no conoce ningún otro restaurante del orbe.

