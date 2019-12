Serge Brunschwig, el nuevo cerebro de Fendi tras la desaparición de Lagerfeld

El grupo LVMH nombró hace unos meses a Serge Brunschwig nuevo jefe de su marca de moda italiana Fendi, completando así una amplia reorganización interna. Brunschwig, hasta entonces director de la unidad de moda masculina de Dior, sucedió a Pietro Beccari, que pasó a estar a cargo de todo el negocio de Dior. LVMH está reorganizando algunas de sus etiquetas en un momento en que los rivales también se preparan para los desafíos más urgentes, como el cambio hacia la venta online y la creciente influencia de una generación más joven de clientes.

Su nuevo cargo es muy atractivo.

Es un sueño hecho realidad. Italia es un país maravilloso y formar parte de Fendi, una casa con tanta historia y potencial, es una oportunidad increíble.

La artesanía del cuero de Fendi es una de las maravillas de la casa.

En Italia hay un potencial y una eficiencia creativa extraordinarios. En Francia también, pero en Italia lanzas una propuesta y al cabo de unas semanas tienes en la mesa la idea desarrollada, y además otras propuestas.

¿Qué representan la historia y los retos de Fendi?

Siempre he sido fan de Fendi y siempre he querido trabajar para ellos, pero cuando he tenido la oportunidad de conocer la marca desde dentro he descubierto una riqueza tan fascinante y arraigada que ha superado con creces mis expectativas. Apostamos constantemente por la innovación. Se han hecho cosas increíbles en el pasado, sobre todo en Roma, pero ha llegado el momento de empujar la marca fuera de su ciudad natal. Tenemos muchos proyectos, algunos relacionados con China, un mercado muy importante y en rápida expansión: allí lanzaremos una colección cápsula –bajo la dirección creativa de Silvia Venturini y de la cantante Jackson Wang– con el ADN de Fendi, muy cool y personal, con piezas modernas y exclusivas que unen moda y música.

En 2008, Serge Brunschwig entró en Dior como Chief Operating Officer of Christian Dior Couture, y en 2015 asumió como presidente de Dior Homme.

El mundo de la moda perdió a un gigante de la costura con la muerte de Lagerfeld, aunque en Fendi Silvia Venturini sea un poco como su hija profesional: trabajaron muchos años juntos.

En efecto, hemos perdido a Karl, pero seguimos teniendo a Silvia, la otra mitad de nuestra alma creativa. Lo bueno es que tenemos los recursos en casa: durante más de 90 años hemos ocupado una posición destacada en el mundo del lujo gracias a la producción de artículos de peletería hechos a mano y gracias a la visionaria creatividad de Lagerfeld, que aportó muchísimo en términos de ideas e innovación. Pero detrás de todo está el savoir-faire de nuestros artesanos, capaces de transformar ideas y bocetos en piezas únicas, utilizando materiales de máxima calidad, innovando y estudiando nuevas técnicas.

¿Sigue siendo el bolso Baguette el producto más vendido de Fendi?

Concebido ahora también para hombre, es un icono de la moda y además símbolo de muchas iniciativas especiales como la campaña #BaguetteFriendsForever, mediante la cual se ha querido hablar de la amistad entre mujeres de diferentes culturas.

¿Es el consumidor millennial –de unos 30 años– el target más exigente y cambiante?

Fendi tiene una gran historia y una inestimable herencia. Especialmente en cuanto a peletería, la marca es sinónimo de tradición, atrevimiento, creatividad y calidad, aunque también de modernidad e innovación. Esta firma tiene la excepcional capacidad de crear colecciones diferentes entre ellas, de hablar a personas distintas, también gracias a proyectos como F is for…, nuestra plataforma digital lanzada en febrero de 2017 y destinada a los millennials, ya que creemos que es muy importante conocer la forma de pensar de las nuevas generaciones y ver las cosas desde su punto de vista.

¿Cómo es la identidad de Fendi?

Fendi es sinónimo de creatividad e investigación. Bajo su marca, la labor artesanal se une a la calidad y al preciosismo de los materiales. Es el símbolo de una tradición muy antigua, pero proyectada hacia el futuro.

¿Cómo compraremos mañana?

No hay límite a lo que podemos hacer online: los clientes nos conocen bien y tienen la confianza necesaria para comprar en nuestra web; sin embargo, las tiendas físicas siguen siendo muy importantes, porque siempre es una experiencia agradable tener a alguien que te atienda personalmente, aunque será cada vez más raro, porque cuanto más compre la gente online, las tiendas y el shopping físico se convertirán en un lujo.