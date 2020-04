Sobre la elegancia y la inteligencia: diez famosos opinan

Carmen Posadas

Escritora.

¿Qué es más difícil de fingir, la inteligencia o la elegancia?

Aunque parezca mentira, es más difícil fingir la elegancia que la inteligencia. No solo porque la elegancia salta a la vista, sino porque hay en la vida muchos tontos que pasan por inteligentes y viceversa.



¿Qué influye más y tiene más peso en la definición de un estilo propio?

Sobre todo, es importante no intentar hacerse la original. El estilo tiene que ser no deliberado; en cuanto es impostado, chirría.



¿Es la inteligencia componente indispensable de la creación literaria, o se ha encontrado con más de un escritor y escritora estúpidos?

Hay personas inteligentísimas que escriben fatal y tontos que escriben, si no buenos libros, sí libros resultones. Además, como ahora gustan libros muy simples, los tontos juegan con ventaja. A mí se me cae la cara de vergüenza antes de escribir una obviedad. A ellos no, ¡y además les funciona!