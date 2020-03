Stork Club, la historia de la mejor discoteca 'clandestina' de Nueva York

Un prodigio de los negocios

Coincidiendo con las principales fiestas, Sherman Billingsley enviaba a su selecta clientela botellas de vino, joyas, entre otras cosas, muchas de ellas hechas ex profeso para el club, como el perfume 'Sortilege', todo un 'must' de la época. Se jactaba de dejarse 100.000 dólares al año por este concepto. En la imagen, Playwright Moss Hart hablando con el columnista y crítico de teatro del New York Post Leonard Lyonns.