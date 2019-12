The Macallan Estate, en busca de la excelencia

The Macallan Estate es una oportunidad única de experimentar con un single malt hecho a partir de la cebada de cosecha propia, la cual se destila solo una vez al año en el transcurso de una semana, y cuyo uso ya se ha limitado anteriormente a los lanzamientos más exclusivos y únicos de The Macallan.

The Macallan presenta Estate, un 'single malt' elaborado con destilados exclusivos, como la cebada procedente de Easter Elchies, el hogar del whisky más famoso.

La finca de Easter Elchies, de 485 acres, se encuentra en la legendaria región de Speyside, Escocia, donde The Macallan ha creado extraordinarios single malt desde 1824. Sus campos de cebada, cuidados a conciencia, se encuentran a orillas del río Spey, eclipsados ahora por la nueva destilería The Macallan, finalista del premio RIBA 2018 (Royal Institute of British Architects).

The Macallan Estate es un espirituoso rico, agradable y complejo, que rinde homenaje a las fértiles tierras de Speyside y celebra la artesanía y tradición sin igual, por la cual es conocida la marca desde 1824.

Con un cálido color castaño, The Macallan Estate destila aromas de madera y aceite de naranja. El toque dulce y sutil de los cítricos se mezcla en perfecto contraste con la riqueza tradicional ligada al single malt distintivo de The Macallan.

The Estate se presenta en una elegante caja de madera, inspirada en las piedras naturales que se pueden encontrar alrededor de la finca, gracias a la incrustación de pizarra del frontal. En su interior, el diseño busca inspiración en el paisaje escocés; una fotografía aérea que muestra los impresionantes campos de cebada de la finca a orillas del hermoso río Spey.