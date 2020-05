De Steve McQueen a Andy Warhol: las gafas de sol de las estrellas

Steve McQueen

Steve McQueen ha sido discreto incluso como mito. EN vida, lejos de los sets de rodaje, seguía pareciendo representar uno de sus papales de héroe callado, aunque no incapaz de la acción. Tras su muerte prematura pasó a ser, de forma gradual, una de las estrellas que se van agrandando conforme pasan los años. Es un mito con todas las de la ley. Y ese mito se basa en una forma no agresiva ni machista de la hombría, una virilidad que no está basada en la fuerza ni en la prepotencia, sino en la sensatez, el control de los sentimientos, la discreción. El revólver de la foto no engaña a nadie.