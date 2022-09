La AN ordena reabrir el caso Dina para aclarar si Villarejo instó a robar el móvil. 

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez que reabra el caso Dina, sobre la presunta sustracción del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015, y le ha instado a pedir información a la Policía para esclarecer si el robo fue a iniciativa del excomisario Villarejo o por una orden de algún superior. La sección tercera de lo Penal ha estimado parcialmente un recurso del exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias y ha revocado la decisión del juez Manuel García Castellón de poner fin de la instrucción de esta pieza del caso Tándem o caso Villarejo.

El tribunal ha acordado prorrogar esta línea de investigación durante dos meses más y ha ordenado al juez que requiera información a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional sobre si existen en dicho organismo copias de los oficios o notas informativas sobre Iglesias o sobre la tarjeta de Bousselham, remitidos por José Manuel Villarejo entre el 1 de noviembre de 2015 y julio de 2016. "Se trata de datos de carácter personal, que han podido ser objeto de conductas delictivas de injerencia o revelación, cuyo alcance objetivo y subjetivo podría contribuir a esclarecer la diligencia solicitada", indica el auto.

Acoge así la petición de Iglesias, que sostiene que el juez debe investigar si el presunto robo del móvil y de la información que contenía -que apareció posteriormente en un registro en la casa de Villarejo- se realizó "por iniciativa de este o consecuencia una orden que le fue dada por algún superior, en el marco de una operación realizada por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía sobre Podemos o sus dirigentes".

La Sala, además, no considera que esta diligencia tenga un carácter prospectivo, dado que el exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino, declaró ante el juez que, aunque él no recibió personalmente algún documento relacionado con la información contenida en el terminal de Bousselham, no descartó que sí que se hubiese recibido por otros funcionarios de dicho organismo y dijo que eso debería constar en los registros oportunos.

Lo que no acepta el tribunal es la petición de los periodistas Luis Rendueles y Alberto Pozas, procesados en esta pieza y quienes, al adherirse al recurso de Iglesias, solicitaron también que se pidiese al Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información de la Policía copia de cualquier informe, oficio, nota o expediente relacionado con cualquier tipo de investigación sobre Podemos o sobre cualquiera de sus dirigentes.

"No es esta la sede procesal adecuada para determinar las investigaciones policiales que, en las fechas de los hechos, pudieran haberse llevado a cabo sobre actividades de algunos miembros de Podemos, relacionadas con la financiación de este partido", señala la Sala. Y añade que, de existir alguna conexión entre esas posibles investigaciones y los hechos relativos a la tarjeta de Bousselham, debe ser suficiente para verificarla la diligencia cuya pertinencia se ha valorado anteriormente".