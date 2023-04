Pasos para no recibir propaganda electoral de los partidos políticos en el buzón

El calendario de este año está lleno de citas electorales: municipales, autonómicas y generales. Desde que el pasado 4 de abril se publicara en el BOE la convocatoria de las primeras el próximo 28 de mayo se da el pistoletazo de salida a poder recibir todo tipo de publicidad electoral. ¿Cómo lo puedes evitar? Desde el bufete Mas y Calvet el abogado especialista en protección de datos Alejandro Álvarez da las claves.

Pasos para no recibir propaganda electoral de ningún partido

Los ciudadanos que quieran bloquear el envío de propaganda electoral tipo pasquines, folletos y demás documentos de cualquier partido político podrán tramitarlo online en la Sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para ello el solicitante deberá tener un certificado electrónico válido o gestionarlo mediante el sistema Cl@ve. La Agencia Tributaria recomienda utilizar la App Cl@ve PIN en el móvil para obtener un PIN y código con el fin de eniciar el procedimiento.

Por defecto, el votante aparecerá como “Incluido” en el Censo Electoral para recibir propaganda política a través de medios electrónicos; hay que modificarlo para aparecer como “Excluido” y enviar la solicitud. Además, se podrá pedir un justificante de presentación de su solicitud.

¿Qué plazo hay para pedir no recibir propaganda de los partidos?

Es importante tener en cuenta los plazos para realizar esta gestión. El INE ha anunciado que, una vez que se convoquen elecciones (el pasado 4 de abril), tenemos un plazo de trece (13) días para hacer dicha solicitud. Después de este plazo se enviarán las listas a los partidos que se presenten a las elecciones para comenzar el envío de la propaganda.

Si ya he solicitado no tener propaganda electoral ¿qué hay que hacer?

Y si ya hemos hecho este proceso anteriormente, las exclusiones solicitadas tendrán efectos en los procesos anteriores y en todos los posteriores, en tanto no se manifieste lo contrario por el elector (para revertir el proceso y volver a recibir propaganda, el proceso es el mismo, pero hay que marcar la opción de "Incluido").

¿Cómo se pide no recibir propaganda electoral de solo un partido?

Aquellos ciudadanos que no quieren recibir publicidad electoral de determinados partidos políticos cuentan con una fórmula para solicitar, de aquellas formaciones políticas que no sean de su interés, que no les envíen su publicidad de campaña electoral. Esta gestión puede resultar un poco más engorrosa que la exclusión total, pues es necesario dirigirse a cada uno de los partidos de los que no se quiere recibir propaganda electoral.

Estos son los pasos:

-Enviar una solicitud al partido en la que incluyan su nombre y apellidos y una copia de su DNI, pasaporte, etc.

-Manifestar en el documento el deseo de ejercer los derechos de acceso, oposición y supresión, de conformidad con lo previsto en los artículos 15, 21 y 17, respectivamente, del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

-Se debe especificar que solicita la oposición al tratamiento de sus datos, en virtud de los artículos 16.2 y 18.4 de la Constitución Española, así como el artículo 21 del RGPD.

-Adicionalmente, puede indicar que en el supuesto de que dicha información se encuentre almacenada en una base de datos de perfiles ideológicos, se solicita expresamente su eliminación de dicha base de datos.

-La solicitud se puede enviar a los partidos a los que pide la exclusión por correo postal o por correo electrónico.

Qué hacer si recibo propaganda electoral y he pedido rechazarlo

Si a pesar de haberlo solicitado el votante sigue recibiendo propaganda electoral, podrá interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o bien pedir asesoramiento a un abogado de confianza para que realice esta gestión en su nombre