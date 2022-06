Adicae confía en que la macrodemanda de las cláusulas suelo no escale al TJUE. 

La Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae) confía en que el Tribunal Supremo no eleve cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la macrodemanda sobre cláusulas suelo. La organización responde así a la decisión tomada por el pleno de la Sala de lo Social del Supremo este miércoles, de dar un plazo de diez días para que las partes se pronuncien sobre la conveniencia de plantear la cuestión prejudicial en lo relativo a esta macrodemanda al TJUE. En su nota, la Sala explica qué cuestiones considera procedentes preguntar al tribunal europeo, como la compatibilidad entre el control abstracto que debe realizarse en una acción colectiva de cesación y el examen pormenorizado, propio del control de transparencia, de la información suministrada, en cada caso, al consumidor sobre la carga jurídica y económica que la cláusula suelo puede producirle.

Sin embargo, el coordinador de los servicios jurídicos de Adicae, Víctor Cremades, ha explicado que el Supremo ha decidido dar este plazo a las partes al ser "la última instancia" y ante la relevancia del procedimiento, en el que se demanda a 101 entidades financieras por cláusulas suelo. No obstante, Cremades ha resaltado que la decisión de este miércoles no significa que haya ya una cuestión prejudicial y se ha mostrado confiado en que "no va a haberla", porque, en su opinión, "no hay motivo para que la haya, no hay cuestión que el TJUE no haya resuelto ya". Además, ha apuntado a que la actual situación sería consecuencia de "la presión del lobby bancario". "Hoy no ha habido resolución, pero espero que la haya pronto", ha añadido.

Además, ha recordado que el fallo lo emitirá el Supremo, no el TJUE. "Lo que hace con el TJUE es preguntarle cómo interpretar ciertas normas, pero el tribunal europeo no va a resolver", ha matizado."Esperemos que el Supremo, en favor de la dignidad de la justicia y después de 12 años, no haga durar más este auténtico fraude a cuatro millones de españoles", ha manifestado por su parte el presidente de la asociación, Manuel Pardos.

Adicae confiaba en tener el fallo del Supremo a su demanda colectiva por cláusulas suelo abusivas este miércoles. Esta acción cuenta con la participación de 9.000 consumidores y se dirige contra 101 bancos y cajas españoles que comercializaron cláusulas suelos en préstamos hipotecarios. La asociación ha calculado que la banca podría devolver entre 170 y 190 millones de euros si el fallo es favorable a la demanda de estos 9.000 usuarios, si bien la cifra total podría elevarse, ya que la asociación calcula que habría entre tres y cuatro millones de clientes afectados por estas cláusulas.