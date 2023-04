Declaran accidente laboral la caída en casa de un teletrabajador durante su jornada

El titular del Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha declarado accidente laboral la caída en casa de un teletrabajador que estaba haciendo un descanso durante su jornada laboral para ir a por agua a la cocina. Este se tropezó y se cayó al suelo haciéndose un corte en la mano con el cristal de la puerta.

Desde el organismo jurisdiccional del Poder Judicial dictaban dicha sentencia recientemente notificada, el magistrado ha considerado la demanda del trabajador que sigue de baja por contingencia de accidente no laboral, ya que no se le ha reconocido que este sea de trabajo, a pesar de que se encontraba teletrabajando en su domicilio personal.

Mientras, el juez argumenta que "el incidente acaeció en tiempo y lugar de trabajo" y que si "hubiera acontecido en una empresa no habría existido siquiera un expediente judicial al respecto, no habría duda alguna". Pero, como tuvo lugar en el domicilio del trabajador tanto la mutua demandada como el Instituto Nacional de la Seguridad Social consideran que no se ha demostrado que se encontrara en un descanso y que podría haber sucedido por estar realizando una labor doméstica.

Mismas condiciones para los teletrabajadores

El juez señala que se compartiría el criterio de las demandadas si la caída hubiera sucedido fuera de la jornada laboral, pero "ocurrió en medio de la jornada de trabajo". "El hecho de que el trabajador fuera a por agua o lo que fuera, no empaña la tozuda realidad de que se cayó en medio de la jornada laboral", añade el magistrado.

A su juicio, "no es tan relevante si fue en medio de un descanso, porque si se hubiera caído al ir al baño, la respuesta jurídica sería la misma, salvo que se pretenda que un teletrabajador no acuda al baño durante seis horas seguidas".

Asimismo, recuerda que "no es posible hacer de peor condición a un teletrabajador que a un trabajador ordinario".

Finalmente, recuerda que el demandante siempre ha mantenido la misma versión y que debido al registro informático de su actividad laboral ha podido demostrar con pruebas verídicas que estaba prestando servicios, salvo el pequeño descanso que tomó a las 19.36 horas.

Tras la caída, se avisó a una ambulancia, que llegó a las 19.49 horas, para su traslado al hospital, donde fue atendido por un corte en la mano a nivel palmar.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.