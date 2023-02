El exfiscal de Villarejo salta a Spotify: "No tenemos vidas para investigarlo"

Cuando los dos fiscales que empezaron con el caso Villarejo, Igancio Stampa y Miguel Gordillo, registraron junto a los agentes de Asuntos Internos la casa de comisario en Boadilla no daban crédito a lo que vieron al abrir la caja fuerte del salón: había un verdadero "museo de la grabación en España", con soportes de todos los formatos posibles en las últimas tres décadas y algunos nombres anotados que presagiaban lo peor: "No tenemos vidas para investigar todo esto". Esa fue la frase que lo decía todo ya en el inicio de la causa Tandem, de la que se llevan más de 30 piezas abiertas tras más de cinco años de investigación y que desde este martes va a salir a la luz en 10 pódcast a través de la plataforma mundial Spotify, con una entrevista inédita con el propio Stampa como hilo conductor.

Los pódcast, de casi media hora cada uno, han sido elaborados por los periodistas Álvaro de Cózar y Eva Lamarca, bajo el título de 'El país de los demonios', en alusión a la ingente cantidad de grabaciones que se encontraron en manos del comisario de políticos, periodistas, empresarios y personajes de alta notoriedad que eran grabados de forma sistemática por el comisario, para luego sacar provecho de ello a través de sus empresas del grupo Cenyt a modo de trabajos de inteligencia que vendía por cantidades millonarias. La intención de los autores del pódcast ha sido siempre dar luz y poner orden en un caso que se ha enmarañado con cuestiones políticas y las ramificaciones que llevan a la 'policía patriótica' y las llamadas 'cloacas del Estado', un tema sobre el que Cózar y Lamarca ya han realizado otros trabajos en forma de pódcast de gran difusión.

"Intentamos poner en valor el trabajo de unos fiscales que se lanzaron a este caso solo para dilucidar si se habían cometido delitos o no", explica Cózar en una entrevista con La Información, tras agradecer la disposición de Stampa a contar su historia personal (sin dar datos del sumario), desde que llegó a la Fiscalía Anticorrupción como un fiscal nuevo en la plaza, hasta que tuvo que salir del caso al no ser confirmado en el puesto (estaba en comisión de servicio) por la apertura de un expediente informativo que puso en duda sus relaciones con alguna de las partes. Cózar asegura que en este trabajo "se pone mucha luz a todo lo que se dijo de la relación de Stampa con Podemos", pero con la advertencia de que se trata de "una historia más bien personal", en la que no se revelan secretos que no sean alcanzables por cualquier que se acerque al caso, "nada que no esté publicado", asegura.

En los diez pódcast que componen la serie de 'El país de los demonios' habla un exagente del CNI que dio pie a la primera de las piezas, el caso King que investigaba a los herederos del dictador de Guinea Ecuatorial, junto a periodistas, abogados y otros miembros de la judicatura. Pero Álvaro de Cózar admite que fueron muchos más los que dijeron que no al ofrecimiento de salir entrevistados en su trabajo, porque "piensan que les puede pasar algo". De hecho, no ha hablado en los pódcast el otro fiscal que inició la causa y que todavía está en ella Miguel Serrano, y las declaraciones que se escuchan en los dos primeros capítulos del policía que dirigió el registro de la casa de Villarejo, Gonzalo Fraga, son grabaciones de sus declaraciones en el caso.

El propio Stampa recuerda dos detalles importantes de esos primeros momentos en los que empezó a destapar un caso que ha llegado a las más altas esferas de la política y el Ibex 35: por un lado, su gran sintonía con Gonzalo Fraga –"sentí química", dice-, que fue quien se encargó de custodiar y guardar bajo llave en el Departamento de Asuntos Internos todo el material encontrado en el domicilio de Villarejo, que luego ha ido saliendo poco a poco, según se analizaba, para dar pie a todas las piezas abiertas del caso (y las que todavía pueden quedar) en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón; y por otro lado, son significativas las dos advertencias premonitorias que el propio Miguel Serrano le señaló a Stampa cuando éste le pidió que se metiera con él en la investigación: que el mayor problema que iban a tener era el "fuego amigo" y que lo más seguro era que no llegaran juntos al final del caso.

Si bien la primera de esas dos cuestiones es difícil de demostrar, por más que el impacto mediático y la alarma social del caso hayan aflorado enfrentamientos y tramas de todo tipo incluso en el seno de la propia judicatura, el segundo de los vaticinios fue el que se cumplió de plena en apenas tres años. En octubre de 2020, Ignacio Stampa era el único fiscal en comisión de servicio en Anticorrupción al que no confirmaban la plaza, lo que le obligaba a dejar paso a otro compañero y volverse a su puesto en la Fiscalía de Madrid, en un claro enfrentamiento con la entonces Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, cuyo nombre había saltado a la luz también en algunas de las grabaciones de Villarejo. Como admiten los autores del pódcast, todo apunta a que "el mismo sistema que colocó en el cao a Stampa es el que luego se lo traga y le deja tirado".

Spotify no ha escatimado en medios para lanzar esta serie de pódcast sobre el caso más mediático del momento. Para aderezar el trabajo de Álvaro de Cózar y Eva Lamarca se ha contado con la música original de Iván Cester, autor de la banda sonora de 'Timecode', cortometraje ganador de un Goya, una Palma de Oro y nominado a los Oscars. Y la carátula del pódcast es un diseño sobre un cuadro de Juan Genovés, el autor que retrató La Transición con su obra, conocido por el cuadro 'El Abrazo'.