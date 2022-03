El TS fija el criterio para compatibilizar trabajo autónomo y el 100% de pensión.

La jubilación activa, el mecanismo que permite que los trabajadores por cuenta propia puedan desarrollar una actividad y, al tiempo, cobrar parte o toda la pensión, es una opción a la que apenas se han adherido 10.000 trabajadores, pero que sigue suscitando dudas, que acaban en los tribunales para ser resueltas. El Tribunal Supremo se pronunció el pasado 8 de febrero, con una sentencia -ver resolución- en la que se unifica doctrina, dejando claras las circunstancias que deben darse para que sea posible el cobro del 100% de la prestación y, al tiempo, el desempeño laboral.

El Alto Tribunal estimaba, ante un recurso de casación para la unificación de doctrina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que vio como la primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia desestimaban sus pretensiones, que un autónomo no tiene derecho a percibir el 100% de la pensión si ha constituido una comunidad de bienes en la que tiene el 70% de la titularidad y otro comunero, el 30%. La Sala consideraba que, pese a que tiene plantilla, la condición de comunero 'no' hace asumir personalmente las responsabilidades de lo que haga la comunidad, como es el caso del mantenimiento de los empleos.

La Sala señalaba que la cuestión a determinar era si el trabajador tiene derecho al incremento de su pensión de jubilación activa hasta llegar al 100% y que la clave radica en el alcance que posea la contratación laboral realizada por la comunidad de bienes en la que se integra el pensionista. En septiembre de 2013, el demandante (nacido en 1945) constituyó, junto con otra persona, una comunidad de bienes a fin de explotar una oficina de farmacia, correspondiendo al demandante el 70% de la titularidad con tres personas empleadas. En diciembre de 2014 el demandante comienza a percibir el equivalente del 50% de la pensión de jubilación con cargo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Tres años después reclama al INSS el 100% de la prestación.

Se destaca además el carácter excepcional de la jubilación activa plena, una excepcionalidad recogida en diferentes sentencias del Supremo

Como sentencia de referencia se escoge la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de la Región de Murcia con fecha 16 de junio de 2020 -recurso 677/2019-. El protagonista de esta resolución es titular del 80% de una comunidad de bienes -una oficina de farmacia- y también tiene empleados a tres trabajadores por cuenta ajena. El INSS, aplicando el artículo 214.2. de la LGSS solo le reconoce el 50% de la pensión, una decisión que respalda el tribunal. El fallo destaca que la pensión íntegra de jubilación solo corresponde a personas físicas que estén dadas de alta e RETA como trabajadores por cuenta propia (artículo 305.1 LGSS), no como comuneros (artículo 305.2 LGSS), "ya que en estos casos el empresario para el que están dados de alta los trabajadores por cuenta ajena es un empresario distinto, de manera que las relaciones laborales no se extinguen por la jubilación del autónomo".

Se destaca además el carácter excepcional de la jubilación activa plena, una excepcionalidad recogida en diferentes sentencias del Supremo. "La compatibilidad plena de la pensión de jubilación en la cuantía del 100% con la actividad por cuenta propia constituye una excepción a la regla general de incompatibilidad del disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo del pensionista (artículo 213.1 de la LGSS), lo que impide que pueda interpretarse extensivamente. En casos, como el presente, en el que no concurre formal y materialmente la condición exigida (identidad entre persona jubilada y persona empleadora), consideramos aplicable esta regla hermenéutica", señala la Sala en una sentencia que contó con un voto particular.

La resolución, en cuyo fallo anula la sentencia del TSJ de Valencia, señala como norma determinante el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 1.2 identifica a la comunidad de bienes como posible empleadora y "que a efectos laborales constituye un argumento cuya solidez no vemos cómo podría cuestionarse. La titularidad de las relaciones laborales concertadas por la comunidad de bienes le corresponde a ésta, ostentando por ello la posición de empleadora, no a sus integrantes, por lo que no se cumple la exigencia del artículo 214.2.II LGSS. La tesis contraria supone tanto como desconocer o neutralizar la existencia de la comunidad de bienes", concluye.