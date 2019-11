La misteriosa operación que hace que la banca pague (de nuevo) por los depósitos

Una misteriosa operación de una entidad financiera ha alterado las estadísticas del Banco de España. Y es que los datos del supervisor muestran que el sector remuneró el dinero que las empresas tienen guardado en los bancos por primera vez en lo que va de año durante el pasado septiembre, lo que resulta paradójico, pues fue en ese mes cuando el Banco Central Europeo (BCE) decidió aplicar un nuevo recorte de los tipos de interés.

Según las estadísticas del Banco de España, el tipo de interés medio de los nuevos depósitos a plazo volvió al terreno positivo en septiembre. Se situó en el 0,02%, desde el -0,14% correspondiente a agosto, por lo que se rompió una racha de ocho meses consecutivos en los que el tipo de interés medio se había situado en negativo, alcanzando el mínimo histórico del -0,16% el pasado mes de junio.

La explicación a este cambio de tendencia reside en una operación concreta realizada por una entidad en un depósito a dos años. De hecho, la remuneración media de los depósitos con un plazo de entre 12 y 24 meses alcanzó el 1,84% en septiembre cuando en ningún momento de los dos últimos años ha alcanzado el 1%. Es más, este indicador en agosto estaba en el 0,23%.

Esta perturbación de la estadística se debe a que una entidad financiera ha cancelado un depósito al 0% y a que otra ha ingresado una cantidad multimillonaria (podría incluso superar los 100 millones) en un depósito con una remuneración que debe rondar el 2%, algo excepcional en un momento en el que las entidades, de forma generalizada, están cobrando por tomar el dinero de grandes corporaciones e instituciones.

Ejemplo de ello es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no encuentra actualmente un banco que le permita guardar los más de 900 millones del superávit del sistema eléctrico sin ningún tipo de coste ni comisión. Es más, el Banco Santander quiere empezar a cobrarle un 0,5% -mismo porcentaje que cobra el BCE a las entidades por depositar allí su exceso de liquidez- por tener ese dinero.

Y es que no banca nunca había estado tan poco interesada como ahora en captar y remunerar el pasivo. Algunas entidades incluso han empezado a aplicar un recargo del 0,7% por los depósitos de otras instituciones del sector financiero, como son aseguradoras, gestoras de fondos o bancos rivales. La medida tiene por objetivo evitar este tipo de contrapartidas financieras, que no son rentables para el sector en el momento actual.

Este tipo de clientes fue el primero que tuvo que pagar por sus depósitos. Lo hace al menos desde el verano de 2016, como reconoció el hoy presidente de BBVA, Carlos Torres, entonces. No obstante, no ha sido hasta 2019 cuando esta práctica se ha extendido a las empresas no financieras, según muestran los datos del Banco de España.

Impulsar el cobro de comisiones

En un momento en el que las entidades sufren por su escasa rentabilidad, el siguiente paso lógico sería empezar a cobrar a los clientes particulares, algo que ya sucede en otros países, como Alemania o Suiza. En cualquier caso, se empezaría con los grandes clientes de banca privada aunque en el sector hay discrepancias sobre la posibilidad de aplicar esta práctica con los pequeños ahorradores.

Es más, todo apunta a que antes de tener que cobrar a los minoristas por sus depósitos, las entidades tratarán de desprenderse de aquellos clientes no rentables mediante el cobro de comisiones, de las que se librarán quienes tengan contratado un importante número de productos (vinculación) con su entidad que actualmente sí que resultan rentables para el sector, como planes de pensiones, seguros, etc.