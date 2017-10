La mayoría silenciosa de Cataluña alza la voz por la libertad y la unidad de España

El lema de Sociedad Civil Catalana para esta manifestación era "¡Basta! Recuperemos la sensatez". Durante toda la mañana, los manifestantes ya abarrotaban las calles de la capital catalana desde dos horas antes de que comenzara la marcha, se han hecho llamamientos a que la Generalitat no declare la DUI el próximo martes.



Sin entrar en la tradicional guerra de cifras, SCC asegura que ha habido cerca de un millón de personas mientras la Guardia Urbana lo reduce a 400.000 manifestantes, la concentración ha sido en palabras del Nobel Vargas Llosa una "maravillosa demostración de que España y Cataluña están por la democracia, por la libertad y por la legalidad".

A la manifestación han acudido políticos del PP -Dolors Montserrat, Rafael Hernando, Javier Arenas, Pablo Casado, Enric Millo, Andrea Levy, Xavier García Albiol o Cristina Cifuentes-, de Ciudadanos -Albert Rivera, Inés Arrimadas, José Manuel Villegas o Begoña Villacís- y del PSC -Salvador Illa, Josep Borrell o Celestino Corbacho.



Todo el centro de la ciudad ha quedado colapsado de banderas españolas, catalanas y europeas. Durante la marcha, que ha finalizado con el himno nacional, se han mezclado muchos mensajes. Algunos lanzaban consignas a favor de la unidad de España, otros pedían diálogo. Otros gritaban "Puigdemont a prisión", "Yo soy español" o "Viva España, viva Cataluña y viva la Guardia Civil" y, al pasar junto a la Jefatura Superior de Policía en Via Laietana, aplaudían y gritaban "No estáis solos".

En el centro de la marcha se ha desplegado una gran pancarta con un corazón dividido en tres partes, con los colores de las banderas catalana, española y europea.



En otras pancartas se leían lemas como "¡La unidad de España no se vota ni se negocia! ¡Se defiende!", "Golpe ¡no!", "España somos todos" o "155 ya".

Después de recorrer un kilómetro por las calles de Barcelona la cabecera de la manifestación llegaba a su punto final, Marqués de Argentera, en torno a las dos de la tarde, con casi una hora de retraso. Entonces han tomado la palabra dos pesos pesados en la lucha contra el nacionalismo.

España no puede ser tercermundista

El primero en hablar en la masiva manifestación fue el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. El escritor ha hecho un alegato contra el nacionalismo y ha criticado con dureza lo que ha llamado la conjura independentista. "El nacionalismo ha llenado la historia de Europa, del mundo y de España de guerra, sangre y cadáveres", ha explicado.



Vargas Llosa ha dicho que España es tierra de libertad y de legalidad y eso no lo va a destruir el independentismo. "Se necesita mucho más que una conjura golpista de los señores Puigdemont y Junqueras para destruir 500 años de historia. No lo vamos a permitir".



Vargas Llosa ha concluido: "Somos ciudadanos pacíficos que creemos en la coexistencia, en la libertad, vamos a demostrarles a esos independentistas minoritarios que España es ya un país moderno, que ha hecho suya la libertad y no va renunciar ante una conjura independentista que quiere convertirlo en país tercermundista. Viva la libertad, visca Cataluña y viva España".

Borrell: Cataluña no es Kosovo

El socialista Borrell, al que Pedro Sánchez ha agradecido su lucha y compromiso a favor de una Cataluña integradora y de entendimiento, ha sido muy duro con Junqueras y Puigdemont.



En referencia a todo el Govern, les ha acusado de engañar a los catalanes: "Ustedes se creen sus propias mentiras", y les ha avisado de que lo que defienden es lo contrario al ideal europeo, que es respetar la ley y la solidaridad, por lo que ha augurado que "la UE no les hará caso".



En inglés y francés, ha asegurado que la situación de Cataluña no es el caso de Argelia cuando era colonia francesa ni el de Lituania cuando se sentía oprimida por la URSS. "Cataluña no es una colonia, no es un estado ocupado, no es un Estado como Kosovo". Argumentos y argumentos es lo que ha dado Borrell. "Nada de boicots, nada de ofensas. Trabajemos todos juntos para que vuelva la sensatez", ha dicho dirigiéndose a los españoles venidos de fuera de Barcelona.



El expresidente del Parlamento Europeo ha criticado a las empresas que anuncian su cambio de domicilio social fuera de Cataluña ahora que temen una declaración de independencia: "¿No lo podíais haber dicho antes? Si lo hubierais dicho antes quizás no estaría pasando lo que está pasaando ahora", ha dicho.



También ha reclamado el "control democrático de los medios de comunicación públicos" en Cataluña, que en su opinión "son una vergüenza democrática", unas afirmaciones respondidas por los manifestantes con gritos contra TV3.



Miles de personas arriba o abajo, lo visto en Barcelona esta mañana hacía tiempo que no se observaba. Tiene razón Albert Rivera que hay que dar las gracias a Puigdemont y Junqueras por unir a España como hacía tiempo no se recordaba.