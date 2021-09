Los 10 errores que los millonarios más exitosos evitan cometer en sus negocios

Los CEO más exitosos del mundo como Jeff Bezos, Bill Gates o Mark Zuckerberg comparten algunos rasgos comunes. Según Jamie Dimon, presidente y director ejectuvido del banco estadounidense JPMorgan, hay ciertas cualidades destacables en todos estos líderes que ha contribuido a que se conviertan en las figuras más relevantes en la actualidad.

Algunos de los rasgos más apreciados con sus habilidades sociales y comunicativas, las estrategias para llevar sus negocios o la constancia y el esfuerzo que dedican a sus proyectos. Todos ellos parecen ser indispensables para conseguir el éxito en los negocios, pero no son los únicos.

Diez millonarios, que consiguieron una gran fortuna por su propio trabajo, han explicado en CNBC cuáles son los errores más comunes entre los emprendedores y que cualquier persona que vaya a lanzar una empresa debería evitar.

Tomar iniciativa

Grant Cardone, fundador de Cardone Capital, una empresa de inmobiliaria de gran éxito en Estados Unidos asegura que una de las claves principales para ser exitoso es tomar la iniciativa en los proyectos. "Hacerlo una y otra vez requiere mucha persistencia y fe en el trabajo, por lo que es esencial arriesgarse".

No arriesgar

Lo mismo ocurre con tomar la decisión, incluso cuando a veces no haya certezas. "Construir una empresa, una marca personal o una carrera profesional exige una mentalidad de 'todo incluido', Hay que salir de la zona de confort y no tener miedo de enfrentarse a un rival por encima de su categoría", relata James Sixsmith, fundador de Trade Context y antiguo jugador de hockey profesional.

Dejarse llevar por la pereza

Por su parte, Michael Ovitz, expresidente de The Walt Disney Company considera que lo peor que puede hacer un emprendedor es ser perezoso "Si quieres conseguir grandes resultados tienes que ponerte a trabajar". En su infancia sus padres le educaron bajo el lema de que todo es posible siempre que te esfuerces en ello.

Tener una actitud negativa

"Cuando contrato a alguien para mi negocio busco una cosa: actitud positiva", explica Barbara Corcoran, consultora, columnista y propietaria de la inmobiliaria de lujo, The Corcoran Group. Según su experiencia, solo hace falta que una persona sea negativa en el grupo para que hunda al resto del equipo. Ella considera que incluso en los peores momentos hay que ser capaz de recuperarse y mantener una buena actitud.

Dudar al tomar decisiones

Shaun, Rawls, fundador de la consultoría que lleva su nombre, cree que siempre hay que aplicar la regla 40/70 para conseguir el éxito asegurado. Este fue un aprendizaje que tomó del general Colin Powell, y se basa en que "solo necesitas entre el 40 y el 70% de la información de una propuesta para tomar una decisión". En muchas ocasiones el miedo a arriesgar hace que los inversores pidan demasiados datos o detalles, por lo que sugiere que es mejor confiar en el instinto ante una propuesta de valor.

Sonreír poco

Ofrecer una sensación agradable y confiada puede abrir muchas puertas. "El poder de la sonrisa está infravalorado", explica la premiada broker Holly Parker. "Una sonrisa cálida y genuina crea instantáneamente confianza, que es la piedra angular de toda transacción comercial", prosigue. Por lo que cualquier emprendedor a punto de iniciar su negocio debe practicar el arte de la sonrisa pero evitando fingir en exceso.

Abusar de las multitareas

A todo el mundo le ocurre, hay muchas tareas pendientes y optan por hacerlas todas a la vez. Saltando de un lado a otro sin concentrarse demasiado en cada uno. Para James Daily, abogado de éxito especialista en fraudes, considera que es mejor centrarse en un sector que te apasione y hacerlo mejor que los demás. "Si no eres abogado, por ejemplo, no pretendas serlo. Mantente en tu carril y delega en profesionales con experiencia", recomienda.

No saber organizarse

Una agenda, un calendario mensual, aplicaciones dedicadas a ello... La organización es clave y más aún cuando eres propietario de una empresa. La regla clave para ello la tiene Dennis Najjar, confundador de Accounting Department, un servicio de contabilidad virtual para pymes. El empresario considera que lo mejor es saber programar y organizar todos y cada uno de los compromisos que tiene.

Imitar a otros

Luke Freiler, CEO de Centercode, un servicio de soluciones de validación de clientes, cree que fijarse en otros puede ser un comienzo pero no hay que imitarlos al completo. "Los mejores líderes no emulan ciegamente a las personas más exitosas de su entorno. Llevar un jersey negro de cuello alto todos los días no te convertirá en Steve Jobs", destaca. Para él lo mejor es observar los componentes que les llevaron a la cima y aplicarlo a sus propias circunstancias.

Pasarse de controlador

Otro fallo habitual es tratar de mantener todo bajo control puesto que hay muchas cosas que se pueden escapar de nuestras posibilidades. "A veces solo tienes que aceptar la realidad, ser decisivo y asignar tu tiempo a aquello en lo que puedas marcar la diferencia", explica Alon Rajic, CEO de la empresa de garantía de viviendas Review Home Warranties.