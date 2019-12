Los 15 trabajos con más futuro en España en 2020: sueldos de más de 100.000 euros.

Aunque en 2020 no cambiemos de década, lo cierto es que a partir del año que estamos a punto de estrenar tendremos que acostumbrarnos a innovaciones tecnológicas sin precedentes: desde el 5G a la normalización en el uso del blockchain. Por eso, el mercado laboral también experimentará cambios sustanciales en 2020, con un buen número de puestos y especialidades al alza, especialmente en lo que a nuevas tecnologías se refiere.

Por eso, el último informe de LinkedIn sobre trabajos emergentes señala algunas de las tendencias profesionales de cara a 2020 en nuestro país. Por ejemplo, las habilidades relacionadas con ciberseguridad, automatización de procesos y marketing serán de las más demandadas por las empresas el próximo año. Asimismo, hay una serie de perfiles concretos que podrían marcar la diferencia para los candidatos a un puesto. Estos son los 15 trabajos con más futuro en España en 2020, con sueldos que pueden superar los 100.000 euros al año y un crecimiento por encima del 40% en todos los casos.

15. Ingeniero de cloud

Tal y como explica el informe, la gestión de datos en la nube es una tarea compleja que requiere de profundos conocimientos técnicos para poder trabajar con diferentes plataformas, garantizar el acceso, la privacidad y la seguridad. El número de ingenieros de cloud ha aumentado un 39,6% con respecto al año pasado, y se localiza en sectores tan diversos como la banca, los servicios financieros o la salud.

14. Representante de desarrollo de ventas

El segundo puesto que más ha crecido este año es el de representante de desarrollo de ventas, quizás porque investigar, desarrollar y comercializar productos y servicios es el alma de cualquier actividad económica, tal y como apunta LinkedIn. Analizar y conocer las necesidades de los clientes, orientarse a las ventas, definir modelos de negocio que maximicen las ventas y la generación de valor para los clientes es un pilar fundamental gestionado por perfiles profesionales con capacidades técnicas, comerciales y sociales importantes. En este sentido podemos destacar que el número de representantes de desarrollo de ventas ha crecido un 40,67% con respecto al año anterior.

13. Representante de desarrollo de negocio

En un entorno cada vez más competitivo y donde muchas veces el ganador se lo lleva todo, el desarrollo del negocio es fundamental, especialmente en un ecosistema en el que la transformación digital se ha vuelto un aspecto para cualquier empresa. Garantizar la satisfacción de los clientes, negociar acuerdos, identificar socios y ayudar a definir la línea de desarrollo del negocio son elementos clave para la supervivencia y crecimiento de las organizaciones. En este sentido, no sorprende que el número de representantes de desarrollo de negocio haya crecido un 41,08% con respecto al año pasado.

12. Representante de help desk

A nivel organizacional, el flujo de datos no puede detenerse; interactuamos con datos de manera permanente, intercambiamos datos y recurrimos a datos para operar y tomar decisiones de negocio. Los representantes de help desk, cuyo número ha crecido un 41,90% respecto al año pasado, se encargan de asegurarse de que los dispositivos digitales funcionan con normalidad para que el tráfico de datos que viaja por las organizaciones se no interrumpa y les permitan operar normalmente.

11. Ingeniero de datos

Toda organización que se mueve en un entorno digital es una organización con la gestión de datos como piedra angular de su negocio. Por eso, recopilar, organizar, recuperar datos para poder convertirlos en conocimiento y facilitar la toma de decisiones es una operación estratégica de la que ninguna empresa pueda sustraerse. Así, observamos que el número de Ingenieros de Datos ha crecido un 43,73% con respecto al año pasado.

10. Desarrollador de big data

Gestionar el volumen, la velocidad y la variedad de los datos se ha convertido en una prioridad para cualquier organización. Tener expertos capaces de estructurar y analizar esos datos puede convertirse en una ventaja competitiva y puede permitir identificar oportunidades de mercado importantes. Esta tendencia se observa en el número de desarrolladores de big data que ha crecido un 44,92% con respecto al año pasado.

9. Científico de datos

Los datos ya son un activo imprescindible en cualquier empresa.

En esta línea, los datos sobre el mercado, sobre clientes, sobre sus operaciones y transacciones se han convertido en un activo importantísimo para las empresas. Por eso, la óptima gestión de estos datos requiere de un perfil, el científico de datos, un profesional con la curiosidad de explorar qué problemas requieren solución y con las habilidades técnicas capaz de resolver problemas complejos. Este perfil ha crecido un 46,80% respecto al año pasado para incorporarse a sectores tan estratégicos como la banca, las telecomunicaciones o la investigación.

8. Desarrollador de Python

Python se ha convertido en un lenguaje de programación esencial por su agilidad, versatilidad y robustez. Por ello no sorprende que el perfil de desarrollador en Python haya crecido un 48,73% con respecto al año pasado, siendo muy acogido en sectores como el de las tecnologías de la información, las Telecomunicaciones o los Servicios financieros.

7. Consultor de cloud

Las grandes ventajas que supone el almacenamiento en la nube han generado un aumento de la demanda de un nuevo perfil emergente, con amplios conocimientos técnicos, capaz de diseñar las mejores soluciones cloud para cada organización. Así, el número de estos profesionales ha crecido un 48,78%, siendo muy demandados en sectores tan diversos como la Consultoría, el Marketing o las Tecnologías de la información.

6. Agile coach

La innovación permanente, la gestión del cambio y la transformación digital se han convertido en ejes fundamentales de toda actividad organizativa que requieren de perfiles especializados y versátiles, que se dedican fundamentalmente a la gestión ágil de proyectos (o Agile Project Management), un conjunto de metodologías para el desarrollo de proyectos que precisan de una especial rapidez y flexibilidad en su proceso. Por eso, el número de este tipo de perfiles ha aumentado un 57,04% con respecto al año pasado.

5. Especialista en ciberseguridad

Tal y como apunta LinkedIn, la seguridad en las organizaciones se ha convertido en un elemento clave no solo para cumplir con los requerimientos legales y de compliance, sino para mantener una buena reputación en el mercado protegiendo datos privados, confidenciales y estratégicos. Eso explica que el número de expertos haya aumentado un 60,01% con respecto al año pasado. Perfiles muy técnicos y con gran capacidad para actualizarse de manera permanente en un sector tan expuesto a los cambios y a condicionantes externos a las organizaciones.

4. Ingeniero de robótica

La IA será clave en sectores consolidados como la aviación, la automoción o la industria aeroespacial. / Pexels

Los ingenieros robóticos son perfiles fundamentales con gran presencia en los entornos altamente industrializados. El número de estos expertos ha aumentado un 65,25% lo que demuestra al dinamismo de sectores consolidados como la aviación, la automoción o la industria aeroespacial. Sectores muy dinámicos y competitivos y muy orientados a la innovación para mejorar, agilizar y optimizar sus operaciones.

3. Especialista en atención al cliente

Las actividades comerciales siguen dinamizando el mercado, como lo expresa el hecho de que los especialistas en atención al cliente y customer success hayan crecido un 69,83 % con respecto al año pasado. Conocimiento técnico y buenas capacidades relacionales, estratégicas y comunicativas son claves para posicionarse de manera diferencial en el mercado, que abarca cada vez más sectores, desde la telefonía a la banca.

2. Desarrollador de Salesforce

La demanda de desarrolladores de Salesforce ha hecho que el número de profesionales que declaran este perfil haya aumentado un 74,65% con respecto al año pasado. Perfiles con un gran conocimiento técnico y una capacidad para utilizar diferentes programas que les capacitan como excelentes gestores de relaciones con clientes y consumidores.

1. Especialista en inteligencia artificial

El número de profesionales que se presentan como especialistas en inteligencia artificial ha crecido un 75,97% con respecto al año pasado, situando este perfil emergente en el primero del ranking: caracterizado por habilidades específicas como el conocimiento de machine learning o data science, se está incorporando de manera rápida a sectores tan consolidados como el de las tecnologías de la información o la programación informática, que ven en estos perfiles no solo un potencial para mejoras operativas sino para el desarrollo de nuevos productos, servicios y mercados.