Los 5 libros imprescindibles de Bill Gates para que este verano alcances el éxito

Como viene siendo habitual en los últimos años, el fundador de Microsoft, Bill Gates, acaba de presentar su selección de libros para leer este verano. Todos ellos tienen algo en común: tratan sobre cómo conseguir superarse y alcanzar el éxito, una disciplina en la que Gates podría dar un máster. Por eso, sus recomendaciones -que pueden leerse al completo en su blog- podrían ayudarte si lo que buscas son lecturas amenas, pero que te aporten algo más.

1. Trastorno, de Jared Diamond

"Soy un gran fan de todo lo que Jared ha escrito, y su último libro no es una excepción. [...] explora cómo reaccionan las sociedades en momentos de crisis. Utiliza una serie de estudios de casos fascinantes para mostrar cómo las naciones controlaron desafíos existenciales como la guerra civil, las amenazas extranjeras y el malestar general. Suena un poco deprimente, pero terminé el libro aún más optimista acerca de nuestra capacidad para resolver problemas de lo que empecé", señala Gates.

2. Nueve pintas, de Rose George

"Si te da pánico la sangre, probablemente este libro no sea para ti. Pero si eres como yo y la encuentras fascinante, disfrutarás de este libro de un periodista británico con una conexión especialmente personal con el tema. Soy un gran fanático de los libros que profundizan en un tema específico, por lo que 'Nine Pints' ​​(el título se refiere al volumen de sangre en el adulto promedio) fue lo que me llegó hondo. Está lleno de datos muy interesantes que te dejarán con una nueva perspectiva sobre la sangre.

3. Un caballero en Moscú, de Amor Towles

"Parece que todos los que conozco han leído este libro. Finalmente me uní al club después de que mi cuñado me enviase una copia y me alegro de haberlo hecho. La novela de Towles sobre un conde condenado a cadena perpetua bajo arresto domiciliario en un hotel de Moscú es divertida, inteligente y sorprendentemente optimista. Incluso si no disfrutas leyendo sobre Rusia tanto como yo (he leído todos los libros de Dostoyevsky), 'A Gentleman in Moscow' es una historia increíble que todos pueden disfrutar", apunta.

4. Presidentes de guerra, de Michael Beschloss

"Mi interés en todos los aspectos de la guerra de Vietnam es la razón principal por la que decidí hacerme con este libro. Cuando lo terminé, había aprendido mucho, no solo sobre Vietnam, sino sobre los otros ocho conflictos importantes en los que Estados Unidos entró entre finales del siglo XIX y la década de 1970. El amplio alcance de Beschloss le permite extraer importantes lecciones transversales sobre el liderazgo presidencial", explica.

5. El futuro del capitalismo, de Paul Collier

"El último libro de Collier es una mirada que hace reflexionar sobre un tema que es lo más importante para muchas personas en este momento. Aunque no estoy de acuerdo con él en todo, creo que su análisis del problema es mejor que sus soluciones propuestas; su experiencia como economista le da una perspectiva inteligente de hacia dónde se dirige el capitalismo", concluye.