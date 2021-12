El acertijo de Warren Buffett para saber quién es un inversor con éxito e instinto

No importa si empezaste en el mundo de las finanzas relativamente pronto o ya eres todo un experimentado del sector. Warren Buffett es de esos nombres que todo el mundo termina escuchando tarde o temprano. Su fortuna a día de hoy le hace ocupar la novena posición del conocido ranking de multimillonarios de Forbes. Según este portal actualmente el CEO de la financiera Berkshire Hathaway cuenta con unos 106.800 millones de dólares, unos 94.769 millones de euros al cambio de estas fechas.

El también conocido como 'el Oráculo de Alabama', es laureado por ir lanzando poco a poco sus consejos o reflexiones a través de entrevistas. Numerosos trabajadores del área económica tienen estas declaraciones, llenas de sabiduría, en gran consideración para el devenir de sus decisiones empresariales. En este sentido, el siguiente acertijo podría suponer la clave del éxito para triunfar generando más y más ganancias. Sepas o no su respuesta, el acertijo es el siguiente.

A través de la carta anual que Buffett envió a sus empleados de Berkshire Hathaway en 2019, con los aspectos más notorios de la firma por aquel entonces, el empresario destacó incluyendo este acertijo. Se trata nada más y nada menos que el acertijo favorito del legendario expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. "Si llamas pata a la cola de un perro, ¿Cuántas patas tiene? Cuatro, porque llamar pata a una cola no la convierte en una", escribe Buffett en la misiva.

No todo es verdad

El acertijo de Lincoln nos hace diferenciar entre la ilusión y la realidad. En otras palabras, uno puede salirse con la suya después de alterar la definición de algo, pero esto no hará cambiar la realidad. Tras incluir esta adivinanza en la mencionada carta, Buffett puso de manifiesto cómo muchos banqueros y directores ejecutivos presentan sus resultados como si se tratase de ganancias y realmente son unas cuentas nefastas. La transparencia económica es uno de los valores más considerados por Warren Buffett.

No es la primera vez que el natural de Omaha menciona este acertijo en su carta anual, ya que también la incluyó en la carta del pasado año 1992. En esta línea, sería conveniente recordar estas palabras ya que su valor es atemporal y no se sabe cuándo nos pueden servir de gran ayuda. Además, esto nos anima a no creer en todo lo que se nos presenta en nuestro día a día, ya que no hay ninguna verdad auténtica e irrefutable.

Uno de los últimos movimientos financieros de Buffett tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando Berkshire Hathaway realizó una inversión de 500 millones de dólares (410 millones de euros) en el banco digital brasileño Nubank. El aporte del fondo al banco, que cuenta con 40 millones de clientes, proviene de una extensión de una ronda de inversión 'Serie G' iniciada en enero de este año. Con esta operación, Nubank ha indicado que se consolida "como una de las instituciones financieras más valiosas de América Latina".