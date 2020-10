Cinco 'apps' tan imprescindibles para emprender como para el teletrabajo.

En tiempos de coronavirus, cada vez son más las personas que se animan a emprender su propio negocio. Una opción en la que lograr el éxito no es fácil, pues depende de muchos factores como el tipo de producto, el público al que nos dirigimos, la competencia que tenemos o cómo son nuestras habilidades comerciales. Para ellos, como para quienes llevan teletrabajando desde el pasado mes de marzo, una de las mayores preocupaciones es la organización y la gestión del tiempo: ¿cómo puedo llevar una agenda, a la par que controlo los gastos y priorizo mis tareas?

Con el objetivo de ayudar y facilitar el trabajo a quienes desean emprender o se encuentran en situación de teletrabajo, la comunidad educativa online Crehana, ha recogido cinco aplicaciones gratuitas que son imprescindibles para que los emprendedores agilicen su trabajo y mejoren su productividad. No significa que uno no pueda organizarse de manera 'analógica', pero siempre serán de ayuda para quienes no son capaces de abarcarlo absolutamente todo.

IFTTT, sincronízalo todo

Gracias a esta aplicación podemos conectar en un mismo lugar todas las aplicaciones que nos interesen para nuestro trabajo. Es decir, nos permite programar o crear acciones para automatizar tareas, lo que aumenta nuestra productividad. Por ejemplo, si queremos añadir una cita al calendario, podríamos sincronizar este recordatorio en la app de Trello para mandar un mensaje Slack. De esta manera, ahorramos mucho tiempo y evitamos que se nos olviden las citas.

Canva, un diseñador en tu móvil

Esta aplicación en línea nos ayudará si necesitamos realizar cualquier tipo de diseño pues ofrece plantillas gratuitas de presentaciones, flyers, posters, piezas para redes sociales… Canva nos ahorra tiempo a la vez que ofrece diseños de alta calidad que permiten mostrar nuestro trabajo con un aspecto profesional. Lo mejor de esta aplicación es que es una herramienta muy intuitiva, por lo que no importa si no tenemos experiencia en diseño ya que podremos convertir fácilmente nuestras ideas en una imagen gráfica.

Evernote, imprescindible para organizarlo todo

Con esta aplicación podemos tomar notas, guardar y organizar cualquier información que queramos. Además, permite que toda la información que tengamos en ella se sincronice con la versión web del programa, por lo que podemos disponer de todo lo que hayamos guardado desde cualquiera de nuestros dispositivos. Con Evernote podemos convertirnos en auténticos Project Manager ya que tenemos toda la información en un único lugar. También, aquí, podremos gestionar tareas y proyectos, para ejecutar nuestras actividades de manera precisa.

Trello, el tablero favorito

Se trata de una herramienta de gestión de tareas basada en el método Kanban y sirve para organizar el trabajo a través de tableros virtuales. Con ella podemos organizar nuestras microtareas de forma efectiva ya que nos permite generar pequeños tableros según cada proyecto o área que queramos. Trello, nos pedirá que clasifiquemos las tareas pendientes, realizadas o terminadas, por lo que según se vayan cumpliendo podremos ver nuestro rendimiento semanal. Además, estos tableros podremos compartirlos con quien deseemos y asignar responsables a las tareas, lo que permite sincronizar el trabajo de los equipos.

Asana, para gestionar proyectos y tareas

Esta aplicación permite a los equipos compartir, planificar, organizar y seguir el progreso que cada miembro realiza en la tarea o proyecto asignado. Dispone de diferentes tipos de visualizaciones: la primera, es un mapa de responsables en el que se ve qué tarea corresponde a cada persona del equipo y con quién está conectado; y, la segunda, es un calendario en el que podemos identificar los deadlines correspondientes a cada persona. Con esta herramienta conseguimos mejorar la comunicación y la colaboración del equipo de trabajo.