Aprender a ser un líder: la experiencia compartida pesa más que nuestro ADN.

¿Un líder nace o se hace? La eterna pregunta que lleva preocupando a las sociedades desde la mitología helena representa, quizás, uno de los dramas del género humano más profundos, reflejado en buena parte de las grandes obras de arte: ¿estoy condenado a ser un mero títere de dioses caprichosos? ¿Acaso no puedo ser dueño de mi propio destino? ¿Debo renunciar a mis sueños por culpa de mi ADN carente de liderazgo? Por suerte, desde hace tiempo la ciencia ha desmontado el mito de Hamlet y compañía: no, no hace falta ser un desquiciado príncipe danés para erigirse en un referente para los demás; el mejor camino es, precisamente, fijarse en otros modelos.

"¿Por qué no escribes las cosas que te han gustado leer y que ayudan a formar directivos y líderes? Aquellas que, además, ayudan a ser mejores personas". Esta frase, con la que empieza la presentación de 'Libroterapia', de Jordi Nadal, así como la de Isabel Allende -"He vivido con pasión y prisa, tratando de lograr demasiadas cosas. ¿Qué sentido tiene la experiencia, el saber o el talento, si no los doy, tener historias si no las cuento a los demás?"-, son los dos motores a partir de los cuales el gurú de los negocios Gerard Duelo se ha inspirado para escribir 'Lo que he aprendido del liderazgo', un libro de enseñanzas y reflexiones sobre el liderazgo, basado en las experiencias que ha vivido en carne propia durante más de cincuenta años.

Se trata de un paseo autobiográfico construido a través de una selección de citas de personajes, en las que se inspira para realizar un interesante viaje con el objetivo de comprender qué significa liderar equipos y proyectos. Duelo nos explica sus vivencias personales, para compartir sus experiencias y reflexiones, a las que se ha tenido que enfrentarse o de las que ha aprendido algo. El libro se divide en tres partes: las primeras experiencias de un joven emprendedor, el adulto empresario y directivo, y, finalmente, el liderazgo institucional acorde con la experiencia y la edad.

Después de haber presidido y liderado aventuras, proyectos, negocios, empresas, partidos, asociaciones, federaciones, confederaciones, colegios profesionales y consejos nacionales, a sus 71 años Gerard Duelo Ferrer sabe que lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, sino los cambios que provocamos en las vidas de los demás. Esto es lo que realmente determina el significado de la nuestra. Este pensamiento le ha llevado a repasar sus numerosas y apasionantes experiencias en torno a los fundamentos y las claves del liderazgo.

Con más de 30 años de experiencia en la alta dirección de empresas nacionales y multinacionales, Duelo destaca por su conocimiento en transacciones inmobiliarias y corporativas. En 2013 fue nombrado embajador empresarial de Cataluña y fue presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Panamá (AEEP). Es Agente Colegiado (API) en Barcelona y dispone asimismo del certificado inmobiliario americano CRS (Certifed Residential Specialist). Actualmente es presidente del COAPI -Colegio de Agentes Inmobiliarios- de Barcelona y del Consejo General de COAPIS de España.