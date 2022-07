Un año después, así ve Bill Gates su divorcio con Melinda French

Los primeros días de mayo marcaron el primer aniversario del anuncio del fin del matrimonio de Bill Gates y Melinda French. En una publicación firmada por ambos y difundida a través de la red social Twitter, la pareja declaró que ya no creían que pudieran "seguir creciendo como pareja en la próxima fase" de sus vidas.

El matrimonio se disolvió después de 27 años y con tres hijos en común, una situación que no solo impactó a los involucrados personalmente, sino que también generó una infinidad de preguntas sobre el futuro de los proyectos de ambos empresarios, especialmente la Fundación Bill y Melinda Gates, de la cual ambos son cofundadores.

A pesar de que sus vínculos maritales se han dado por terminados, Gates y French seguirán al frente de la fundación, que describen en el anuncio de Twitter como un cuerpo "que trabaja en todo el mundo para ayudar a las personas a llevar vidas saludables y productivas". A lo largo del primer año desde que se separaron, los dos han seguido conduciendo los diferentes programas filantrópicos de la fundación y han llevado a cabo la reunión anual como coanfitriones.

Fundación conjunta

Otra de los temas discutidos en los medios era la posible polémica de la repartición de los bienes, pero Gates ha negado que esta fuera una fuente de discordia. En sus palabras, los dos pasaron "un tiempo llegando a un acuerdo justo", de manera que los fondos e ingresos de la fundación no resultaran afectados, una prioridad para ambos.

De acuerdo al índice de multimillonarios de Bloomberg (Billionaire's Index), la fortuna personal de Bill Gates está valorada en 125.000 millones de dólares (más de 120.050 millones de euros), mientras que la de Melinda French lo está en 11.100 millones de dólares (más de 10.660 millones de euros).

En una entrevista con el diario británico The Times, Gates se expresó de una forma optimista respecto a su divorcio. "Crecimos juntos", dijo, acotando que el matrimonio duró "más de la mitad" de su vida adulta. También afirma que no se siente mal respecto al pasado. "No lo cambiaría", declara. "No me casaría con otra persona... Sí, estoy diciendo que me volvería a casar con Melinda".

Sin embargo, French sigue opinando que la separación fue la mejor decisión. "Llegó un punto en el que me di cuenta de que [el matrimonio] no era saludable y que no podíamos confiar en lo que teníamos", dijo en una entrevista con Gayle King