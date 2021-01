La mejor manera de lograr un aumento de sueldo en pandemia es reciclarse

En 2021, no solo la mayor parte de los empleos con más futuro estarán encuadrados dentro del sector IT o requerirán de una especialización tecnológica, sino que incluso entre los puestos directivos se valorarán más que nunca las habilidades digitales. Nos guste o no, la transformación del mercado laboral se ha acelerado en el último año por la crisis del coronavirus. De ahí que la adquisición de nuevas competencias se haya convertido en una prioridad para buena parte de los trabajadores. Diríase incluso que se trata de una necesidad, tal y como demuestra un reciente estudio llevado a cabo por StudentFinance, una startup española que ayuda a financiar estudios, tras analizar la evolución salarial de las personas que decidieron ampliar sus conocimientos durante el pasado año.

Según los datos registrados por la 'fintech', del total de alumnos que iniciaron sus estudios durante 2020, el 74% ha experimentado una subida salarial que ha supuesto un incremento del 86% de media en sus nóminas. Los cursos en los que han decidido inscribirse para ampliar su formación pertenecen principalmente al área de IT, con habilidades relacionadas con la ciberseguridad, análisis de datos o desarrollador web, donde destacan escuelas como 'Hack a Boss' o Ironhack, que ofrecen 'bootcamps' en diferentes ramas digitales; así como el área de marketing, con competencias dentro del ámbito del e-commerce o el marketing digital.

La versatilidad de los puestos de trabajo y el nacimiento de empleos emergentes demandan nuevas aptitudes que permitan mejorar dentro de la propia empresa o acceder a un nuevo empleo. Por ello, el término reciclaje profesional, es decir, reorientar la carrera a través de la formación, no solo adquiere cada día más fuerza entre aquellas personas que ven en él una oportunidad de crecimiento y mejora, sino que también será fundamental para los más de 3,8 millones de españoles que se encuentran en búsqueda de empleo, según los últimos datos del INE.

En este sentido, los datos de StudentFinance parecen evidenciar que estas personas "necesitan un empujón de calidad en su carrera para ganar competitividad, puesto que aquellas personas con menor cualificación serán los más afectados para retomar sus trabajos o se verán encasillados a la hora de buscar empleo", según la compañía, que apuesta por "democratizar el acceso a la educación y a la formación continuada, dando la posibilidad de estudiar en los mejores centros y escuelas" con los que colabora, a través de una nueva modalidad de pago llamada 'Acuerdo de Ingresos Compartidos' (ISA), mediante la cual los alumnos empiezan a pagar por sus estudios una vez han encontrado un empleo y siempre y cuando los ingresos superen el umbral mínimo.

En palabras de Mariano Kostelec, CEO de StudentFinance, "la empresa nace con el objetivo de que todo aquel que lo desee pueda acceder a la mejor educación y obtenga un buen empleo. Hay veces en que el trabajo que hemos realizado durante años ya no tiene cabida en el mercado o, incluso, ya no nos satisface y queremos hacer un cambio. Es entonces cuando debemos apostar por adquirir nuevas habilidades que nos permita adaptarnos a las nuevas necesidades, sin que el factor económico sea un hándicap".

La importancia de las 'soft skills'

Cada vez parece más claro que los cambios experimentados este año en el mercado laboral permanecerán, por lo menos, a lo largo de 2021. Una transformación que no solo ha afectado a los perfiles técnicos requeridos, sino también a las habilidades blandas que buscan las empresas. De hecho, según la comunidad educativa online, Crehana, "a la hora de seleccionar un candidato, son muchas las empresas que ya no solo valoran los conocimientos sino también las habilidades [blandas] que tenga esa persona para trabajar en equipo o su capacidad para comprender las emociones de sus compañeros".

En este sentido, desde la compañía recogen que, según el informe 'El futuro del lugar de trabajo' de la consultora McKinsey, "se estima que para el 2030, la demanda de habilidades tecnológicas aumentará en un 55%, los requisitos para las habilidades sociales y emocionales (liderazgo, gestión, etc.) aumentarán un 24% y la demanda de habilidades altamente cognitivas (como la creatividad o el procesamiento de información compleja) aumentará un 8%". Todo esto hace que las 'soft skills' y las competencias digitales sean, hoy en día, las protagonistas y se conviertan en las nuevas habilidades más demandadas por las empresas de cara a 2021.