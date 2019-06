Un barco hecho con paneles solares para recolectar las islas de plástico del océano

Nos hemos acostumbrado tanto a convivir con el plástico que apenas percibimos la presencia de micropartículas en los alimentos que consumimos, el agua que bebemos o el aire que respiramos. La semana pasada un estudio señalaba que, de media, una persona 'come' al menos 50.000 partículas de microplástico al año e inhala una cantidad similar. El problema es que los desechos plásticos en todo el mundo están generando un grave problema medioambiental, como atestigua la gran isla de plástico -de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, tres veces el tamaño de Francia- que deambula por el Pacífico. Por eso, una de las iniciativas más novedosas es un barco hecho con paneles solares y propulsado por aerogeneradores para recolectar las islas de plástico de los océanos.

Corrientes oceánicas y concentración de plásticos en el mundo. / Nerea de Bilbao

Se llama The Manta y es un proyecto de la asociación The Sea Cleaners para combatir la expansión de plásticos por los océanos. Allianz Global Investors ha firmado un acuerdo de cinco años con la asociación para que desarrolle el barco, debido a que "encaja de manera natural con el compromiso de la empresa con las inversiones sostenibles y también abre nuevas oportunidades de colaboración y compromiso para clientes de AllianzGI, muchos de los cuales ya están trabajando activamente para combatir el desperdicio de plástico".

"La asociación con AllianzGI apoyará el desarrollo de 'The Manta', el nuevo buque de recolección de residuos de The Sea Cleaners. Con 70 metros de largo, 49 metros de ancho y 61 metros de altura, se espera que The Manta zarpe en 2022", explica el grupo inversor, que detalla que "utilizará tecnología de punta para recolectar macrodesechos de plástico en áreas de alta densidad como las líneas costeras y los estuarios antes de que se rompan, se dispersen y dañen irreversiblemente la biodiversidad".

En este sentido, "además de la recolección masiva de plástico desechado, el barco, que estará impulsado por aerogeneradores, paneles solares y plataformas automatizadas, realizará investigaciones científicas de vanguardia con los datos de código abierto proporcionados por The Sea Cleaners. Una unidad de recuperación de energía también usará los plásticos no reciclables para operar el barco y la fábrica a bordo".

Mientras, en tierra, "The Sea Cleaners trabaja para concienciar a las generaciones futuras mediante diversas actividades en escuelas y ferias sobre los daños causados por la contaminación que generan los plásticos", apunta Allianz GI. Por su parte, desde The Sea Cleaners afirman que el gran alcance del barco "no solo le permite llegar rápidamente a las áreas más contaminadas (muchas a lo largo de la costa o estuarios y bocas de los 10 grandes ríos de donde proviene el 90% de la contaminación plástica del océano), sino también en las áreas contaminadas por un reciente desastre natural".