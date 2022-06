Bill Gates comparte cuáles son sus libros favoritos de todos los tiempos

El empresario estadounidense Bill Gates es un amante de la lectura. En diversas ocasiones, el multimillonario ha compartido en entrevistas y eventos el amor que siento por esta afición. Además, el magnate también tiene un apartado en su página web en el que en momentos especiales del año, como navidades o en verano, comparte una lista de obras para que sus seguidores puedan conocer cuáles son los títulos que ha terminado.

Una de sus últimas intervenciones ha sido en el foro de Reddit. Una popular plataforma que el fundador de Microsoft ha utilizado en diversas para poner en marcha Ask Me Anything, un formato de entrevista que Gates suele protagonizar en diversas páginas webs. En esta ocasión, el empresario se ha tenido que enfrentar a varias preguntas de los usuarios de este medio. Una de las cuestiones que más ha generado interés ha sido sobre cuáles eran sus libros favoritos de todos los medios.

Grand Transitions

Esta obra de Vaclav Smil es una de las dos obras que recomienda el magnate. El libro recoge las cuatro "grandes transiciones" de la civilización que han transformado nuestra forma de vivir. Estas son las referidas a la población, la agricultura, la energía y la economía. Durante sus páginas, Smil investiga las interacciones de estas transiciones, los problemas vinculados al medioambiente y la desigualdad económica. En este título también tratará la quinta transformación, la climática, que "determinará el éxito o el eventual fracaso de las grandes transiciones que han dado lugar al mundo en que vivimos hoy".

How the World Really Works

"No hay ningún autor cuyos libros espere más que Vaclav Smil" ha declarado en diversas ocasiones Gates. Este libro, que también es obra de este autor, ofrece una revisión de la realidad para que las personas pueden abordar los problemas realidad de la sociedad. Para hacer esto, será necesario que los ciudadanos comprendan los hechos que están afectando al mundo.

The Better Angels of our Nature

Este texto fue escrito por Steven Pinker en el año 2011. "Si pudiera daros a cada uno de vosotros un regalo de graduación, sería este: el libro más inspirador que he leído nunca", ha reconocido el magnate. Esta obra desarrolla la idea de que la violencia ha ido en descenso durante largos períodos de la historia. Para ello, el autor desmonta mitos y leyendas sobre esta suposición e investiga sobre la esencia de la naturaleza humana.

Coddling of the American Mind Heart

Durante este libro, el experto Greg Lukianoff, y el psicólogo social Jonathan Haidt investigan sobre los problemas que están causando tres ideas: "lo que no te mata te hace más débil; confía siempre en tus sentimientos; y la vida es una batalla entre gente buena y gente mala". Adoptar estas posturas, aseguran, interfieren en el desarrollo social, emocional e intelectual de los jóvenes.

A Gentleman in Moscow

Este es uno de los dos libros de ficción que ha recomendado el empresario. Escrita por Amor Towles, cuenta la historia del conde Alexander Rostov, un aristócrata considera como impenitente por un tribunal bolchevique. Este es condenado a arresto domiciliario en el Metropol, un gran hotel situado frente al Kremlin.

All the Light you cannot see

Esta obra narra la vida de una chica francesa ciega y un chico alemán cuyos caminos encuentran en la Francia. En ese momento, el país está ocupado por los militares y ambos intentan sobrevivir a la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Su autor es Anthony Doerr.