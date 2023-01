Bill Gates revela cómo es su smartphone para aumentar la concentración

No cabe duda de que el CEO de Microsoft, Bill Gates, no apuesta por Apple, la firma líder en la venta de móviles iPhone, si no todo lo contrario, por uno de los smartphones que no usa su software. Fue el pasado miércoles, 11 de enero, cuando el magnate estadounidense reveló qué tipo de aparato electrónico utiliza en su día a día. Fue durante una sesión de preguntas y respuestas "Ask Me Anything" (AMA), en la plataforma de Reddit, cuando el magnate sorprendió y respondió a los usuarios allí presentes que era el Samsung Galaxy Z Fold 3 quien le hace la vida más fácil.

Bill Gates usa un móvil que es competencia de Microsoft

Para sorpresa de muchos, supera el precio incluso de su principal competidor, el nuevo iPhone 14 Pro. Un smartphone 5G premium y duradero, con una particularidad. Es desplegable, por lo que cuenta con dos enormes pantallas para ver series, trabajar y jugar a videojuegos. De 6,2 pulgadas para ser más exactos. Además, es más fino y manejable que sus predecesores hasta la fecha. Sin embargo, esta no fue la única sorpresa. Y es que lo más sorprendente para la gran mayoría de oyentes es que Gates confirmó que usaba un teléfono que era competencia directa del plegable propio de Microsoft, esto es, el Surface Duo 2.

No obstante, cabe señalar que los plegables de Samsung son los más avanzados del mercado tecnológico. De hecho, Bill Gates lo reconoce sin más preámbulos. "Tengo un Samsung (Galaxy Z) Fold 4 que me regaló JY Lee, el presidente de Samsung, cuando lo vi en Corea del Sur para actualizar mi Fold 3. Por supuesto, uso Outlook y muchos programas de Microsoft en él. El tamaño de la pantalla hace que no use una tableta, sino solo el teléfono y mi PC portátil" explicaba en el chat.

No cabe duda de que aunar todos los servicios que necesitan en un mismo dispositivo le sirve para aumentar su concentración, puesto que funcionan de manera similar a un ordenador, pero con la ventaja de que caben en un bolsillo. Y es que, aprovechar el tiempo ha sido una de las máximas a lo largo de la vida del filántropo y empresario ahora volcado en la Fundación Bill y Melinda Gates.

Ahora bien, si tu máxima también es ser productivo y eficiente, sin desperdiciar ni un solo segundo de tu valioso tiempo, a diferencia del multimillonario al que le regalaron el móvil, y al que se le calcula un patrimonio neto que supera los cien millones de dólares, habrá que desembolsar más de 1.700 euros.