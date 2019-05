Emprendedor con 15 años: estudiante por la mañana y asesor financiero de tarde

Apenas tiene 15 años y cobra entre 12 y 15 libras por hora gracias al servicio de software financiero que ofrece. La vida de Ranveer Singh Sandhu no es la de un adolescente común. Con la vista puesta en convertirse en millonario a los 25 años, con 12 creó su primera empresa de contabilidad y más tarde desarrolló un software para realizar el seguimiento de las cuentas de sus clientes.

Ranveer Singh Sandhu, de origen indio, se crió en el sur de Londres y desde muy pequeño tuvo interés por las finanzas y la gestión del dinero para poder ayudar a los más jóvenes a crear sus propios negocios. Así, con 12 años decidió realizar por Internet un curso de contabilidad básica y pocos meses después creó un programa que permitía el seguimiento digital de las cuentas.

Pero no se conformó solo con eso y hace dos años creó otra nueva empresa que todavía tiene en desarrollo. Su iniciativa y emprendimiento le hicieron ganador del premio Empresa de Tecnología del Año 2017 en los Premios Ultra Education Kids Business Awards, además de recibir el reconocimiento de su colegio. Él atribuye su entusiasmo empresarial al interés de su familia de origen indio en el campo de las finanzas, pero dice que su verdadera pasión es ayudar a otros jóvenes empresarios.

A pesar de su éxito, Sandhu compagina su actividad como empresario con el colegio al que sigue acudiendo como los jóvenes de su edad. "No es tan difícil hacer malabares con la escuela y mi negocio, no he tenido tanto estrés", dijo al 'Daily Mirror'. Trabaja sobre todo desde casa, pero cuando sus deberes se lo permiten también tiene una oficina propia en el negocio familiar. Está centrado en su objetivo de convertirse en millonario a los 25 años y, aunque espera terminar el colegio, no tiene planes de ir a la universidad. "Mi ambición es ganar mucho dinero con eso, expandir mi negocio y hacerlo internacional al mismo tiempo que ayude a los jóvenes a iniciar sus negocios al mismo tiempo.

Hasta que consiga sus metas organiza cómo invertir su dinero. Está planeando unas vacaciones y cuando consiga el carnet de conducir espera comprarse un coche. Igualmente, y con la vista puesta más a largo plazo, tiene en mente invertir en bienes inmuebles para poder construir su propio imperio.

Parte solidaria

Más allá de su faceta empresarial, Sandhu, como el resto de adolescentes, está presente en redes sociales. En sus cuentas, además de mostrar su actividad, aprovecha para sacar rédito solidario de su posición privilegiada y mantiene una página web abierta para que la gente haga donaciones para la investigación contra el cáncer. La web tiene como objetivo recaudar 500.000 libras y ya llevan recaudado casi la mitad, 230.000 libras.