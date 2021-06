Cancelaciones gratis y premio al viajero: el turismo se reinventa hacia lo nacional

Conforme se acerca el verano, la inmensa mayoría de los españoles ya sueña con sus primeras vacaciones ‘normales’ en año y medio; a saber: poder coger vuelos al extranjero o puntos remotos del país como las islas Canarias, disfrutar de espacios abiertos como una playa sin necesidad de mascarilla, comer en interiores… Para lograrlo, la ciudadanía se aferra al buen ritmo de la campaña de vacunación y a los planes del Gobierno para acabar con el 'tapabocas' obligatorio al aire libre. Paralelamente, el sector turístico ha empezado a virar hacia un concepto más ‘amable’, plagado de facilidades de compra y agasajos, para atraer al viajero.

Buena muestra de ello es que, a día de hoy, la cancelación gratuita ha pasado a ser la norma. Por ejemplo, supongamos que deseamos pasar la segunda quincena de julio en Canarias. Según Booking, para esas fechas existen algo más de 7.000 alojamientos disponibles, mientras que 5.200 de ellos incluyen la opción de anular la reserva. En su mayoría, incluso lo permiten hasta pocos días antes del inicio de la estancia. Y no solo en las islas afortunadas; en el resto de España el porcentaje de reservas con cancelación gratis supone casi el 80% del total.

“Ahora mismo es lo mejor que podemos hacer”, reconoce Ana, propietaria de un hotel rural en Albarracín, un bellísimo pueblo que fue en otro tiempo uno de los núcleos turísticos de Teruel. “Si no permitimos la cancelación gratuita la gente no se anima a alquilar, porque en estos tiempos puede pasar de todo: dar positivo por Covid-19, algún familiar enfermo, una cuarentena obligada por alguien cercano…”, añade. De hecho, según su relato, los contactos estrechos que dan positivo son la principal causa de que se caigan las reservas. “Y llevamos así más de un año”.

Antoni Pons, director general de la empresa de comunicación turística Disset, lo tiene claro: “Ante un escenario tan etéreo, las marcas han de adaptar su estrategia, muchas veces de forma creativa debido a las restricciones actuales, pero manteniendo su esencia”. En este sentido, el principal cambio en el sector tiene que ver con la imagen: desde que estallara la pandemia, la seguridad era el principal atractivo que podían ofrecer hoteles o restaurantes y, de hecho, hubo quien decidió invertir en sellos de calidad bajo el lema de ‘Covid Free’; ahora, la apuesta pasa más por vender, incluso asumiendo pérdidas.

En lugares como Lanzarote las llevan asumiendo desde el el pasado verano. “Hemos vivido muy bien durante 30 años; ahora toca aprovechar esas rentas hasta que capee el temporal”, reconoce Antonio, el propietario de un conocido restaurante de marisco a la brasa de Puerto del Carmen. Antes de la pandemia, podían dar servicio cada noche a un centenar de comensales; hoy, apenas un par de parejas se sientan a mirar la carta, en dos mesas a la preceptiva distancia la una de la otra.

Sin embargo, Antonio no pierde la fe y, de hecho, premia a quienes le visitan con una botella de vino o de ron miel. “Hay que agradecer el esfuerzo. Este sitio no es precisamente barato”, reconoce, al tiempo que apunta que los regalos que realiza son de sus propios proveedores, que llevan desde marzo de 2020 viendo cómo las ventas en el sector de la restauración disminuyen día a día. “La mayoría son productores locales y algunos realmente necesitan que les siga comprando. Como no puedo dar salida a todo, lo termino regalando. Quién sabe, tal vez anime al cliente a visitar su bodega… o a que venga dos noches a cenar aquí”.

Del vino al champán o a las invitaciones para actividades y espectáculos locales. En los últimos meses, los regalos se han extendido como fórmula para atraer al turista. Una tarea que no será nada fácil: de cara a este verano, a Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé la llegada de entre un 30% y un 40% del volumen total de visitantes extranjeros que recibía España antes de la crisis. Quizás por eso los hoteles, casas rurales, restaurantes y demás empresas que viven del turismo en nuestro país se encomiendan al perfil nacional.

Aquí entran en juego más variables: según el Gobierno, para la semana del 19 de julio se espera tener a 25 millones de españoles vacunados y, a finales de agosto, al 70% de la población, es decir, alrededor de 33 millones de personas. El problema es que con medidas como el pasaporte Covid la circulación hacia destinos turísticos podría resentirse, especialmente desde el extranjero. Por eso, algunas comunidades como Canarias ya han anunciado que eliminarán la exigencia de una PCR o prueba negativa del virus para permitir la entrada desde el resto de España. Y premiar así a quien decide viajar en tiempos de coronavirus.