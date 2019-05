Convierten la casa de Peter Pan en un club de cuentacuentos para niños

Escuchar la lectura de Peter Pan en el mismo 'País de Nunca Jamás' es posible. Moat Brae, una villa de estilo georgiano que sirvió de inspiración al autor de Peter Pan, se reinventa convertida en un Centro Nacional de Literatura y Cuentos para niños. La idea surge para potenciar la lectura y la narración y hacerlas esenciales en la educación de los más pequeños.

El origen e inspiración de la historia de los 'niños olvidados' se encuentra en Moat Brae, ubicada en Escocia. James Matthew Barrie, autor de Peter Pan, recorría de pequeño los jardines de este emblemático lugar que más tarde describiría en su obra más famosa. Barrie, quien nació en Kirriemuir, cerca de Dundee , en 1860, describió los cinco años que pasó asistiendo a la academia Dumfries como algunos de los más felices de su vida.

Ahora, casi 200 años después de su construcción, se convierte en un club de cuentacuentos donde los visitantes disfrutarán de un barco pirata a gran escala, un lago con sirenas y la casa del árbol de los Niños Perdidos. El proyecto, que se estrena este sábado, se inició hace 8 años y la restauración ha costado 8,5 millones de libras (9,6 millones de euros). Como recompensa, se prevén 31.000 visitantes al año y 1.3 millones de facturación.

Pese a que la descripción del Moat Brae ha servido para hacer volar la imaginación de niños y no tan niños, el lugar físico no se correspondía con ello. Durante el siglo XX fue un hospital, más tarde una residencia de ancianos y posteriormente estuvo años abandonado. De hecho, en 2011 estuvo a punto de ser demolido, pero tres días antes de la fecha se salvó gracias a un fondo fiduciario local (The Trust). Un fondo fiduciario es una herramienta financiera que permite a una entidad gestionar un activo de otra durante un período.

En concreto, este fondo con garantía de caridad es el responsable de que los terrenos y los casa se mantengan adecuadamente. Moat Brae pertenece a la ciudad de Dumfries y su gestión está en manos de un conjunto de ciudadanos que no querían perder "un edificio tan icónico y su jardín histórico". Entre ellos se encuentra la actriz inglesa Joanna Lumley, quien se encargó de promover la financiación para su reestructuración.

Impulso para la lectura y la narración

"Nuestra visión es muy simple: un mundo donde la lectura y la narración son una parte integral del crecimiento", señaló el director del centro a The Guardian. Además de un club de lectura, la casa de Peter Pan servirá en los próximos meses como biblioteca comunitaria gratuita para los niños de Dumfries. Igualmente, desde el Centro trabajan para encontrar nuevos métodos de narración inmersiva utilizando avances multisensoriales con los que las historias traspasen las páginas.

Pero el lugar también se ha convertido en un destino turístico, ya que quienes lo visiten pueden disfrutar de los tres pisos de la casa desde el hall de entrada con un mosaico hasta la espaciosa cúpula central. Distribuidos entre las salas se encuentras juguetes de niños de la época, como un zoótropo giratorio, así como la campana original Tinker Bell, una pequeña campana que Barrie compró para ser sonada cada vez que el personaje Campanilla aparecía.

El ático es otro de los lugares especiales, donde se recrea la guardería infantil Darling y los visitantes pueden intentar atrapar la sombra de Peter Pan.