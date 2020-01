Por qué Disney + no puede emitir sus propias películas (y Netflix es el culpable)

A Disney se le acumulan los problemas: si estas Navidades su falta de previsión provocaba que el muñeco más deseado de los fans -el de Baby Yoda- se retrasase al menos hasta primavera, en la primera semana de 2020 ha sufrido un importante revés después de la desaparición repentina de varias de sus películas de Disney Plus, su plataforma en streaming. Y, aunque la compañía no avisó con antelación de la retirada de estos títulos de su cartelera, lo cierto es que detrás hay una buena razón: la cesión de derechos a otras plataformas de streaming como Netflix.

Durante la semana pasada, algunas de las películas más reconocibles de Disney desaparecieron misteriosamente de su servicio de streaming. Algunas de ellas, como la saga de 'Solo en casa', eran de las más consumidas por sus usuarios, precisamente por estar ambientadas en fechas navideñas. Pero no fueron las únicas, ya que otros títulos bastante populares también se evaporaron de Disney Plus sin dejar rastro, entre ellas la comedia protagonizada por Eddie Murphy 'Dr. Doolittle' o la cuarta cinta de la saga del infame capitán Jack Sparrow, 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas', tal y como explicaba entonces 'Polygon'.

El problema no es que Disney Plus retire de su parrilla ciertos contenidos -algo que sucede cada semana en cualquier plataforma de streaming-, sino la falta de información al respecto: otros servicios como Netflix o HBO suelen avisar con tiempo de que un título va a dejar de estar disponible. Por ejemplo, Netflix lleva tiempo avisando de que este 1 de enero la sitcom 'Friends' dejaría de estar disponible, debido al inminente lanzamiento de HBO Max, un nuevo servicio en streaming de Warner, la creadora de la serie.

Pero en el caso de Disney Plus no ha habido ningún aviso previo, lo que ha provocado que esta desaparición de películas haya pillado totalmente por sorpresa a sus usuarios. En este sentido, 'The Verge' ha confirmado el motivo detrás de esta pérdida de contenidos, después de que Disney haya reconocido que los títulos fueron eliminados porque la compañía tuvo problemas con los acuerdos de licencia preexistentes con plataformas como Netflix. Eso sí, espera que los títulos vuelvan a Disney Plus una vez que expiren.

El cambio de modelo que se avecina

Aunque no se trata de un problema insalvable, el caso de las licencias perdidas por Disney evidencian los fallos del modelo anterior al surgimiento de Disney Plus, cuando la compañía era un proveedor de contenidos más -como cualquier otra productora-: ganaba mucho cediendo temporalmente los derechos de emisión en streaming de sus películas, pero menos que teniendo el control de sus títulos en una plataforma propia. Eso es lo que ha ocurrido con Disney Plus, con la que ha dejado de ingresar unos 150 millones de dólares por esta cesión, pero cuyo potencial retorno de inversión es de 2.500 millones de dólares, según las previsiones de Christine McCarthy, su directora financiera, el pasado febrero de 2019.

Por otro lado, el caso de las licencias de Disney también abre otro melón de cara al consumidor: si todas las productoras incorporan un servicio propio de streaming a su modelo de negocio -como parecen indicar los últimos movimientos de Disney o Warner-, las plataformas podrían multiplicarse y terminar ofreciendo servicios tan exclusivos que los usuarios terminarán siendo obligados a suscribirse a varias de ellas para poder acceder a toda la oferta de contenidos que desean consumir. Y su viabilidad será entonces una incógnita.