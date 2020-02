Por qué los CEO con más éxito del mundo odian las presentaciones en Power Point

Hacer una presentación puede no resultar nada sencillo, especialmente si no te la has preparado bien o tienes que realizarla en otro idioma. Pero es aún peor si a tu jefe no le interesan nada las presentaciones y, en su lugar, prefieren emails o documentos breves en los que seas capaz de resumir las ideas básicas de un proyecto, análisis o propuesta. De hecho, hay un dato curioso: algunos de los CEO más importantes del mundo realmente odian las presentaciones y ni siquiera se molestan en presenciarlas.

Es el caso de Jack Dorsey (Twitter), Jeff Bezos (Amazon), Jeff Werner (LinkedIn) o Steve Jobs (exCEO de Apple), tal y como recoge este artículo de 'Inc'. En todos los casos, los problemas son los mismos: pérdida excesiva de tiempo, excesivos detalles que podrían omitirse en una simple reunión de cinco minutos y la consiguiente difusión de los conceptos centrales en otros mucho menos importantes. Y, además, todos estos CEO no han dudado en expresar abiertamente su frustración con las presentaciones.

Jack Dorsey

Jack Dorsey, fundador de Twitter. / EFE

El fundador de Twitter no es el mayor apasionado del mundo de las presentaciones. De hecho, piensa que lo que más limita es la capacidad de crear de un proceso de 'brainstorming': "En cuanto llegas a ese punto en el que realmente tienes algo que comunicar, y es algo tangible, es cuando sucede el verdadero aprendizaje. Sal de Keynote, sal de PowerPoint y simplemente comienza a construir y comienza a mostrárselo a la gente".

Jeff Weiner

Jeff Weiner, CEO de Linkedin. / JD Lasica

El CEO de LinkedIn es inflexible: en su empresa "no hay presentaciones. [...] Si te preocupa parecer insensible al no permitir que las personas que han trabajado duro en sus materiales tengan su momento, recuerde constructivamente al grupo que esta es una nueva práctica que se aplica a toda la empresa y beneficiará a todos los asistentes a la reunión". En este sentido, añade que, "con la presentación eliminada, la reunión ahora puede centrarse exclusivamente en generar un discurso valioso: proporcionar un contexto compartido, profundizar en datos y conocimientos particularmente convincentes, y quizás lo más importante, tener un debate significativo".

Jeff Bezos

Jeff Bezos, CEO de Amazon. / Europa Press

El CEO de Amazon considera que es más difícil sintetizar en cuatro páginas lo que algunos dispersan a lo largo de 20 diapositivas:"El texto narrativo bien estructurado es lo que buscamos, en vez de solo texto. Si alguien crea una serie de viñetas en palabras, sería tan malo como PowerPoint. La razón por la cual escribir un memorándum de 4 páginas es más difícil que 'escribir' un powerpoint de 20 páginas es porque la estructura narrativa de un buen 'memo' obliga a pensar mejor y a comprender mejor qué es lo más importante y cómo se relacionan las cosas. Las presentaciones al estilo de PowerPoint de alguna manera dan permiso para pasar por alto ideas, aplanar cualquier sentido de importancia relativa e ignorar la conexión interna de las ideas".

Steve Jobs

Steve Jobs, exCEO de Apple. / Emprendedores

El exCEO de Apple, fallecido en 2011, era algo particular a la hora de desarrollar nuevas ideas: por ejemplo, solo mantenía reuniones minúsculas en las que cada cual se encargaba necesariamente de un punto de la agenda del día. Pero, sobre todo, detestaba las presentaciones. En una ocasión, dijo: "Odio la forma en que las personas usan presentaciones de diapositivas en lugar de pensar. Las personas se enfrentan a los problemas creando presentaciones. Quiero que participen, que analicen las cosas en la mesa, en lugar de mostrar muchas diapositivas. No necesitan un PowerPoint".